„Am analizat astăzi împreună cu ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, stadiul jaloanelor aferente Cererilor de plată 5 şi 6 din PNRR. România ar avea de încasat pe aceste jaloane peste 8 miliarde de euro. La acordarea acestei sume, care va intra în bugetul de stat, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a contribuit prin îndeplinirea a 11 jaloane”, precizează ministrul.

Popa mai spune că discuţiile tehnice vor continua cu Comisia Europeană în perioda următoare.

„În scurt timp va trebui să începem evaluarea priorităţilor noastre pentru viitorul cadru financiar european 2028-2034. Experienţa acumulată, inclusiv prin PNRR, trebuie folosită pentru finanţarea viitoarelor proiecte”, subliniază ministrul Transporturilor.

Recent, Alexandru Stoica, ministrul Proiectelor Europene, a declarat sunt aproximativ 2.400 de cereri de plată neonorate în cadrul PNRR, iar situaţia acestora trebuie clarificată până în 6 noiembrie.

„Avem aproximativ 2.400 de cereri de plată neonorate în cadrul PNRR, iar timpul pentru rezolvarea acestor situaţii este limitat. Am avut o întâlnire cu Mihai Alexandru Ghigiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pentru a discuta despre deblocarea plăţilor aferente componentelor 5 şi 6 din PNRR”, anunţă, luni seară, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica.

Potrivit acestuia, până pe 6 noiembrie trebuie clarificate situaţiile restante, inclusiv documentaţiile privind certificatele şi auditurile energetice, astfel încât proiectele să poată fi finalizate.

„Am început deja mobilizarea echipei şi colaborarea cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru a găsi soluţii şi a accelera demersurile necesare inclusiv la nivelul Comisiei Europene. Prioritatea este clară: deblocarea plăţilor către autorităţile locale şi firmele româneşti şi continuarea investiţiilor esenţiale pentru comunităţi”, a mai transmis ministrul.

Anterior în cursul zilei de luni, Alexandru Ghigiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, anunţa că data de 6 noiembrie este termenul-limită până la care trebuie închise toate procedurile administrative restante pentru ca banii din PNRR să ajungă în ţară în acest an.