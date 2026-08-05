Femeia, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost arestată sub suspiciunea de deţinere de armă ofensivă şi agresiune şi se află în continuare în arest, potrivit News.ro.

„Agenţii de poliţie au confiscat o pereche de foarfece la faţa locului”, a adăugat comunicatul poliţiei.

Patru bărbaţi, în vârstă de 34, 39, 42 şi 52 de ani, au fost găsiţi cu răni prin înjunghiere şi au fost îngrijiţi la faţa locului înainte de a fi transportaţi la un centru de traumatologie din apropiere, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă din Londra.

Incidentul a avut loc pe strada Endell, la aproximativ 400 de metri de faimoasa piaţă Covent Garden din Londra, care este populară printre turişti şi cunoscută pentru artiştii stradali.