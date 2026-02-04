O parte din scandal a fost înregistrat cu telefonul mobil.

Corespondent Știrile PRO TV: „Scena s-a petrecut în urmă cu zece zile, într-o cameră destinată angajaților. În imaginile înregistrate de victimă, care plasase telefonul din timp în zona aceea, se vede cum soțul patroanei se năpustește asupra băiatului și îl ia la bătaie. Motivul conflictului ar fi fost acela că angajatul nu purta uniforma de chelner, ci haine de stradă.

Adolescentul le-a spus anchetatorilor că ar fi fost lovit și într-o altă încăpere de soțul patroanei și de doi cunoscuți ai acestuia, care l-ar fi agresat și scuipat. Când a ajuns acasă, băiatul s-a plâns familiei, care a anunțat poliția.

Cazul este acum cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești. Cei trei suspecți sunt cercetați sub control judiciar, pentru loviri sau alte violențe.

Conform avocatei victimei, mama tânărului agresat spune că băiatul a lucrat pentru restaurant încă de acum doi ani, în weekenduri și în vacanțe, dar că nu știe să fi avut forme legale.”