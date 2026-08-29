Institutul Trimbos, cu sediul în Utrecht, a anunțat că mai multe astfel de pastile au fost predate centrelor de testare în luna august, iar analizele au arătat că acestea conțin o cantitate „foarte mare” de PMMA, o substanță chimică extrem de periculoasă, relatează news.ro, care citează BBC.

„Nu consumați această pastilă sub nicio formă”, avertizează institutul, subliniind că substanța poate provoca „supraîncălzire cu consecințe potențial fatale”.

Institutul a publicat imagini cu pastilele, care au forma feței lui Trump pe una dintre părți, în timp ce pe cealaltă sunt imprimate cuvintele „Trump” și „NL”.

Ce este PMMA și de ce este atât de periculoasă

PMMA, sau para-metoximetamfetamina, este o substanță cu efecte similare celor ale MDMA, ingredientul activ întâlnit în pastilele de ecstasy.

„Cu toate acestea, efectul apare mai târziu, iar efectul stimulator este adesea absent”, a precizat institutul de sănătate. „Acest lucru crește riscul de supradozaj”, avertizează reprezentanții instituției.

Consumatorii sunt avertizați că pot prezenta simptome precum greață, accelerarea ritmului cardiac și convulsii la câteva ore după ingerarea pastilelor.

Purtătoarea de cuvânt a Institutului Trimbos, Anniek Groothuis, a declarat pentru Associated Press că, până în prezent, nu au fost raportate cazuri de deces sau de îmbolnăvire gravă în rândul persoanelor care ar fi consumat aceste pastile.

Ecstasy rămâne popular în Țările de Jos

Deși producerea, vânzarea și consumul de ecstasy sunt ilegale în Țările de Jos, un raport al guvernului olandez din 2024 menționa că substanța era „încă destul de populară ca drog de petrecere”.

Raportul preciza că, în 2022, un „număr record de 550.000 de persoane” consumaseră drogul cel puțin o dată.

Avertismentul actual vine într-un context în care autoritățile și organizațiile specializate atrag în mod repetat atenția asupra riscurilor asociate pastilelor de ecstasy care pot conține substanțe diferite de cele așteptate de consumatori.

Nu este pentru prima dată când trăsăturile faciale ale lui Donald Trump par să fi servit drept sursă de inspirație pentru forma unor pastile de ecstasy.

În 2017, poliția germană a confiscat aproximativ 5.000 de pastile de ecstasy de culoarea morcovului, în forma capului președintelui SUA. Anchetatorii credeau că acestea fuseseră promovate pe internet sub sloganul „Trump face petrecerile din nou grozave”.