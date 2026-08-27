Un purtător de cuvânt al operatorului aeroportuar Fraport a confirmat un deces, iar oficialii din sănătate publică au anunțat miercuri că două persoane au murit. Capcane pentru țânțari au fost instalate pe aeroport, iar specimenele capturate vor fi analizate pentru a determina specia și originea, arată BBC.

„Am oferit informații cuprinzătoare tuturor angajaților și îi încurajăm să consulte un medic dacă prezintă simptome", a declarat purtătorul de cuvânt al Fraport.

Șase angajați bărbați, din diferite locuri de muncă și zone ale aeroportului, au fost infectați. Oficialii analizează probe de sânge pentru a stabili dacă infecția a fost cauzată de un singur țânțar sau de șase țânțari diferiți.

Oficialii din sănătate publică din Frankfurt au precizat că riscul pentru populația orașului este „foarte, foarte scăzut", deoarece malaria nu se transmite de la persoană la persoană, ci doar prin înțepături de țânțar. Rezultatele testelor de laborator pentru a determina sursa infecțiilor sunt așteptate în câteva săptămâni.

Institutul Robert Koch a declarat că malaria în Germania afectează aproape exclusiv călătorii pe distanțe lungi infectați în zone endemice, iar transmiterea în interiorul unui aeroport german este rară. Cazul anterior de malarie aeroportuară a fost în 2023, tot la Frankfurt.

Malaria este o boală răspândită de anumite tipuri de țânțari, întâlnită în special în țările tropicale. Infecția este cauzată de un parazit, nu se transmite între oameni, iar simptomele pot fi ușoare sau pot pune viața în pericol.