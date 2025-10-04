Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia. Ce va urma

04-10-2025 | 17:43
andrej babis
Partidul populist al miliardarului şi fostului premier ceh Andrej Babis a câștigat alegerile parlamentare de sâmbătă, dar nu va obţine majoritatea, indică o proiecţie realizată de agenţiile Stem şi Stem/Mark pentru canalul CNN Prima News.

Alexandru Toader

În acest model, bazat pe rezultate parţiale, ANO (Acţiunea cetăţenilor nemulţumiţi) ar urma să câştige 35,5% din voturi, urmat de alianţa SPOLU (Împreună) a premierului Petr Fiala, cu 22,4% din voturi.

Proiecţiile indică faptul că şase partide vor obţine mandate în parlament, iar coaliţia la guvernare nu va obţine o majoritate în camera inferioară de 200 de locuri.

Mai devreme, rezultate parţiale după numărarea a 10,3% din buletinele de vot indicau o victorie a ANO cu 39,7% din voturi, în timp ce SPOLU obţinuse 19,1%, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Altfel, schimbarea ar stimula tabăra populistă anti-imigraţie din Europa şi ar putea complica consensul cu privire la politicile climatice ale UE.

Cehii au avut de suferit de pe urma creşterii inflaţiei după pandemie şi invazia Rusiei în Ucraina şi s-au recuperat lent după una dintre cele mai grave scăderi ale veniturilor reale din Europa.

Acest lucru rămâne în mintea alegătorilor şi afectează popularitatea coaliţiei Spolu a prim-ministrului Petr Fiala şi a aliaţilor săi liberali din guvern, care s-au concentrat pe reducerea deficitului bugetar.

Dar cehii sunt obişnuiţi cu schimbările – niciun guvern în funcţie nu a câştigat un al doilea mandat din 1996.

Babis este un aliat al lui Viktor Orban din Ungaria în grupul „Patrioţii pentru Europa” din Parlamentul European şi a adoptat o poziţie ambivalentă cu privire la ajutorul acordat Ucrainei, îndepărtându-se de guvernul Fiala, care a adoptat rapid o poziţie fermă de sprijinire a Kievului după atacul Rusiei din 2022.

Deşi au donat mai puţin decât alţii din punct de vedere financiar, cehii au fost printre primii care au dat ucrainenilor tancuri şi vehicule de luptă şi au înfiinţat „Iniţiativa cehă”, reunind oameni de afaceri şi oficiali din domeniul apărării pentru a găsi milioane de proiectile de artilerie în întreaga lume pentru Kiev, cu finanţare din partea ţărilor occidentale. Babis promite să pună capăt acestui proiect, spunând că este prea scump şi că doreşte ca NATO şi UE să se ocupe de Ucraina.

„Nu avem bani aici pentru poporul nostru. Programul nostru vizează o viaţă mai bună pentru cetăţenii cehi... Nu suntem în Ucraina”, a declarat Babis, în vârstă de 71 de ani, într-o dezbatere care a avut loc miercuri la televiziunea CNN Prima News.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 04-10-2025 17:43

