Alegeri parlamentare în Cehia. Babis, aliat al lui Orban, ar putea câștiga fără o majoritate clară

Stiri externe
04-10-2025 | 11:56
Viktor Orban și Andrej Babis
Getty

Secţiile de votare s-au redeschis în Republica Cehă, în a doua zi a alegerilor parlamentare pe care fostul premier Andrej Babis ar putea să le câştige, dar fără a avea certitudinea că va putea obţine o majoritate.

autor
Adrian Popovici

Republica Cehă continuă sâmbătă alegerile pentru Camera Deputaților. Secțiile de votare s-au deschis din nou la ora 8 dimineața. Alegerile de vineri au fost marcate de probleme cu documentele electronice, iar Agenția Digitală și de Informații (DIA) recomandă alegătorilor să se prezinte la urne cu documente fizice, conform TV Nova.

Votul va fi urmărit îndeaproape la Bruxelles, care analizează cu nervozitate posibilitatea existenţei unui al treilea agitator anti-UE în Europa Centrală, alături de Ungaria şi Slovacia, cu implicaţii potenţiale asupra sprijinului blocului european pentru Ucraina.

Cehii vor înlătura probabil de la putere guvernul de centru-dreapta în alegerile legislative, sondajele favorizând revenirea la putere a miliardarului populist Andrej Babis, care promite creşteri salariale şi stimularea creşterii economice, reducând în acelaşi timp ajutorul acordat Ucrainei, scrie Reuters.

Schimbarea ar stimula tabăra populistă anti-imigraţie din Europa şi ar putea complica consensul cu privire la politicile climatice ale UE.

Citește și
aeroport
Cehia limitează accesul rușilor cu pașapoarte diplomatice. Măsura unică în UE, motivată de securitate

Inflația, o preocupare pentru votanții cehi

Cehii au avut de suferit de pe urma creşterii inflaţiei după pandemie şi invazia Rusiei în Ucraina şi s-au recuperat lent după una dintre cele mai grave scăderi ale veniturilor reale din Europa.

Acest lucru rămâne în mintea alegătorilor şi afectează popularitatea coaliţiei Spolu a prim-ministrului Petr Fiala şi a aliaţilor săi liberali din guvern, care s-au concentrat pe reducerea deficitului bugetar.

Dar cehii sunt obişnuiţi cu schimbările – niciun guvern în funcţie nu a câştigat un al doilea mandat din 1996.

Babis este un aliat al lui Viktor Orban din Ungaria în grupul „Patrioţii pentru Europa” din Parlamentul European şi a adoptat o poziţie ambivalentă cu privire la ajutorul acordat Ucrainei, îndepărtându-se de guvernul Fiala, care a adoptat rapid o poziţie fermă de sprijinire a Kievului după atacul Rusiei din 2022.

Deşi au donat mai puţin decât alţii din punct de vedere financiar, cehii au fost printre primii care au dat ucrainenilor tancuri şi vehicule de luptă şi au înfiinţat „Iniţiativa cehă”, reunind oameni de afaceri şi oficiali din domeniul apărării pentru a găsi milioane de proiectile de artilerie în întreaga lume pentru Kiev, cu finanţare din partea ţărilor occidentale. Babis promite să pună capăt acestui proiect, spunând că este prea scump şi că doreşte ca NATO şi UE să se ocupe de Ucraina.

„Nu avem bani aici pentru poporul nostru. Programul nostru vizează o viaţă mai bună pentru cetăţenii cehi... Nu suntem în Ucraina”, a declarat Babis, în vârstă de 71 de ani, într-o dezbatere care a avut loc miercuri la televiziunea CNN Prima News.

Alegeri parlamentare în Cehia. Ce șanse are să revină la putere miliardarul populist Andrej Babis, aliat al lui Viktor Orban

Sursa:

Etichete: alegeri, Viktor Orban, cehia,

Dată publicare: 04-10-2025 11:56

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
Citește și...
Alegeri în Cehia. TikTok a închis zeci de conturi cu conșinut pro-rus în urma acuzaţiilor de interferenţă
Stiri externe
Alegeri în Cehia. TikTok a închis zeci de conturi cu conșinut pro-rus în urma acuzaţiilor de interferenţă

Platforma de partajare video TikTok, deţinută de China, a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia care se desfăşoară vineri şi sâmbătă.

Cehia limitează accesul rușilor cu pașapoarte diplomatice. Măsura unică în UE, motivată de securitate
Stiri externe
Cehia limitează accesul rușilor cu pașapoarte diplomatice. Măsura unică în UE, motivată de securitate

Guvernul ceh a anunțat marți că vrea să fie prima țară din UE care limitează imediat intrarea rușilor cu pașapoarte diplomatice sau vize de afaceri, invocând motive de securitate, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Recomandări
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție
Stiri actuale
Ilie Bolojan anunță că pachetul 3 ar putea fi adoptat curând. Reforma administrației, blocată în coaliție

Reforma administrației este o urgență pentru a ține cheltuielile sub control, spune prim-ministrul Ilie Bolojan, la bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump. Apelul Casei Albe către Israel
Stiri externe
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii israelieni, după amenințările lui Donald Trump. Apelul Casei Albe către Israel

Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza

Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte
Stiri actuale
Ciclonul mediteranean a adus iarna în octombrie. Inundații pe străzile din Capitală, copaci doborâți și ninsori la munte

Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28