Alegeri parlamentare în Cehia. Babis, aliat al lui Orban, ar putea câștiga fără o majoritate clară

Secţiile de votare s-au redeschis în Republica Cehă, în a doua zi a alegerilor parlamentare pe care fostul premier Andrej Babis ar putea să le câştige, dar fără a avea certitudinea că va putea obţine o majoritate.

Republica Cehă continuă sâmbătă alegerile pentru Camera Deputaților. Secțiile de votare s-au deschis din nou la ora 8 dimineața. Alegerile de vineri au fost marcate de probleme cu documentele electronice, iar Agenția Digitală și de Informații (DIA) recomandă alegătorilor să se prezinte la urne cu documente fizice, conform TV Nova.

Votul va fi urmărit îndeaproape la Bruxelles, care analizează cu nervozitate posibilitatea existenţei unui al treilea agitator anti-UE în Europa Centrală, alături de Ungaria şi Slovacia, cu implicaţii potenţiale asupra sprijinului blocului european pentru Ucraina.

Cehii vor înlătura probabil de la putere guvernul de centru-dreapta în alegerile legislative, sondajele favorizând revenirea la putere a miliardarului populist Andrej Babis, care promite creşteri salariale şi stimularea creşterii economice, reducând în acelaşi timp ajutorul acordat Ucrainei, scrie Reuters.

Schimbarea ar stimula tabăra populistă anti-imigraţie din Europa şi ar putea complica consensul cu privire la politicile climatice ale UE.

Inflația, o preocupare pentru votanții cehi

Cehii au avut de suferit de pe urma creşterii inflaţiei după pandemie şi invazia Rusiei în Ucraina şi s-au recuperat lent după una dintre cele mai grave scăderi ale veniturilor reale din Europa.

Acest lucru rămâne în mintea alegătorilor şi afectează popularitatea coaliţiei Spolu a prim-ministrului Petr Fiala şi a aliaţilor săi liberali din guvern, care s-au concentrat pe reducerea deficitului bugetar.

Dar cehii sunt obişnuiţi cu schimbările – niciun guvern în funcţie nu a câştigat un al doilea mandat din 1996.

Babis este un aliat al lui Viktor Orban din Ungaria în grupul „Patrioţii pentru Europa” din Parlamentul European şi a adoptat o poziţie ambivalentă cu privire la ajutorul acordat Ucrainei, îndepărtându-se de guvernul Fiala, care a adoptat rapid o poziţie fermă de sprijinire a Kievului după atacul Rusiei din 2022.

Deşi au donat mai puţin decât alţii din punct de vedere financiar, cehii au fost printre primii care au dat ucrainenilor tancuri şi vehicule de luptă şi au înfiinţat „Iniţiativa cehă”, reunind oameni de afaceri şi oficiali din domeniul apărării pentru a găsi milioane de proiectile de artilerie în întreaga lume pentru Kiev, cu finanţare din partea ţărilor occidentale. Babis promite să pună capăt acestui proiect, spunând că este prea scump şi că doreşte ca NATO şi UE să se ocupe de Ucraina.

„Nu avem bani aici pentru poporul nostru. Programul nostru vizează o viaţă mai bună pentru cetăţenii cehi... Nu suntem în Ucraina”, a declarat Babis, în vârstă de 71 de ani, într-o dezbatere care a avut loc miercuri la televiziunea CNN Prima News.

