Partidul AfD pierde al doilea tur al alegerilor pentru primăria unui oraş din Germania. Cine a câștigat cu 69,8% din voturi

Stiri externe
13-10-2025 | 09:22
alegeri Germania
Shutterstock

Cetăţenii dintr-un oraş din estul Germaniei au ales duminică un candidat independent în detrimentul contracandidatului de la Alternativa pentru Germania (AfD).

autor
Mihaela Ivăncică

Astfel s-a blocat ceea ce ar fi fost prima victorie din zona urbană a partidului de extremă dreapta într-un scrutin pentru primărie, relatează dpa.

În oraşul Frankfurt an der Oder, independentul Axel Strasser a câştigat cu 69,8% din voturi împotriva candidatului AfD, Wilko Moller, care a obţinut 30,2%, conform rezultatelor preliminare. Prezenţa la vot a fost de 49,4%.

Contextul primului tur de scrutin

În primul tur de scrutin din 21 septembrie, Strasser a obţinut 32,4% din voturi, iar Moller, 30,2%, în timp ce candidaţii de la creştin-democraţi (centru-dreapta) şi de la social-democraţi (centru-stânga) au fost eliminaţi.

Înainte de vot, politologul Jan Philipp Thomeczek, de la Universitatea din Potsdam, a declarat pentru dpa că o victorie a lui Moller ar fi trimis ”un semnal foarte puternic” că AfD, partid antiimigraţie şi eurosceptic, poate avea succes în zonele urbane.

Citește și
protest germania
Mii de persoane din Germania au ieşit în stradă pentru a cere interzicerea AfD. „Nu este un partid normal”

Frankfurt an der Oder este un oraş din landul german estic Brandenburg, situat direct la graniţa cu Polonia. Este distinct de Frankfurt am Main, centrul financiar mult mai mare din vestul Germaniei.

Este al patrulea oraş ca mărime din Brandenburg, cu aproximativ 57.000 de locuitori. Provocările oraşului includ controalele la graniţa cu Polonia, imigraţia şi economia.

Situația primarilor AfD în Germania

Asociaţia Germană a Oraşelor şi Localităţilor a transmis că în prezent nu există niciun primar afiliat AfD al unui oraş de dimensiuni semnificative în ţară.

Tim Lochner a devenit primar al oraşului Pirna, aproape de graniţa cehă, după ce a fost nominalizat pentru alegeri în 2023 de către AfD, deşi tehnic este independent.

Un politician AfD, Robert Sesselmann, este administratorul districtului Sonneberg din Turingia. Există, de asemenea, primari ai AfD în oraşe mici din landul estic Saxonia-Anhalt.

Serviciul de informaţii interne din Brandenburg a clasificat anul acesta filiala din land a AfD drept ”extremistă de dreapta confirmată”, o etichetă pe care partidul o respinge ca fiind motivată politic.

Liderii din Brandenburg afirmă că AfD a arătat dispreţ faţă de instituţiile guvernamentale, în timp ce şeful serviciului de informaţii interne al landului, Wilfried Peters, a adăugat că partidul susţine ”discriminarea şi excluderea” persoanelor care nu ”aparţin curentului principal german”.

Ipidele au făcut ravagii în pădurile din Apuseni. Pădurarii nu intră de frica ursului, drona zace în cutie

Sursa: Agerpres

Etichete: germania, alegeri, afd,

Dată publicare: 13-10-2025 09:22

Articol recomandat de sport.ro
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Ce răsturnare de situație: România ar putea juca acasă barajul pentru CM 2026! Lista posibilelor adversare
Citește și...
”Suveraniștii” germani de la AfD, partid considerat de extremă-dreapta, au fost amendați cu peste 1 milion de euro
Stiri externe
”Suveraniștii” germani de la AfD, partid considerat de extremă-dreapta, au fost amendați cu peste 1 milion de euro

Din 2017, partidele din Germania au fost nevoite să plătească amenzi de aproximativ 1,8 milioane de euro pentru că au primit donații nepermise și au utilizat fonduri în mod necorespunzător.

Mii de persoane din Germania au ieşit în stradă pentru a cere interzicerea AfD. „Nu este un partid normal”
Stiri externe
Mii de persoane din Germania au ieşit în stradă pentru a cere interzicerea AfD. „Nu este un partid normal”

Mii de persoane au manifestat duminică în Germania pentru interzicerea AfD, în timp ce acest partid anti-imigraţie contestă o decizie a serviciilor de informaţii interne de a-l clasifica drept „extremist” de dreapta, relatează AFP.

 

Serviciul de informaţii interne anunţă un moratoriu asupra clasării AfD ca extremist până la decizia justiţiei la contestaţie
Stiri externe
Serviciul de informaţii interne anunţă un moratoriu asupra clasării AfD ca extremist până la decizia justiţiei la contestaţie

Serviciul german de informaţii interne (BfV) s-a angajat să nu clasifice deocamdată Alternativa pentru Germania (AfD) ca organizaţie extremistă, până la soluţionarea contestaţiei depuse de acest partid la tribunalul administrativ din Koln.

AfD, partidul considerat de extremă dreapta în Germania, cere alegeri anticipate, după eșecul lui Friedrich Merz în Bundestag
Stiri externe
AfD, partidul considerat de extremă dreapta în Germania, cere alegeri anticipate, după eșecul lui Friedrich Merz în Bundestag

Alternativa pentru Germania (AfD), partidul considerat de extremă dreapta în Germania, a cerut noi alegeri parlamentare, după ce conservatorul Friedrich Merz nu a reuşit să fie ales în Bundestag în funcţia de cancelar.

AfD depune plângere după ce a fost desemnat drept partid ”extremist” de către Biroul Federal al Protecţiei Constituţiei
Stiri externe
AfD depune plângere după ce a fost desemnat drept partid ”extremist” de către Biroul Federal al Protecţiei Constituţiei

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD), formațiune de extremă dreapta aflată pe primul loc în unele sondaje naționale, a anunțat luni că va iniția o acțiune în justiția administrativă din Köln.

Recomandări
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025
Stiri Sociale
Prețurile cresc, lefurile scad. Inflația depășește prognoza lui Isărescu. La cât a ajuns salariul mediu net în august 2025

Inflația a crescut în septembrie până la 9,88%, peste prognoza de 9,7% făcută în august de guvernatorul Mugur Isărescu. Mărfurile s-au scumpit, în medie, cu peste 9%, în timp ce salariul mediu net a scăzut cu mai bine de 2% față de luna anterioară.

Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani
Stiri externe
Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani

Israelul așteaptă, cu bucurie și, deopotrivă, cu inima strânsă de îngrijorare, eliberarea ultimilor 20 de ostatici rămași în Fâșia Gaza, despre care se crede că sunt încă în viață.

România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026
Stiri Sport
România-Austria, 1-0. ”Tricolorii” înscriu la ultima fază a meciului și păstrează speranța pentru Cupa Mondială din 2026

România a învins Austria cu 1-0, printr-un gol marcat la ultima fază a meciului disputat duminică pe Arena Națională. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Octombrie 2025

29:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28