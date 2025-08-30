”Suveraniștii” germani de la AfD, partid considerat de extremă-dreapta, au fost amendați cu peste 1 milion de euro

Din 2017, partidele din Germania au fost nevoite să plătească amenzi de aproximativ 1,8 milioane de euro pentru că au primit donații nepermise și au utilizat fonduri în mod necorespunzător.

Mai mult de jumătate din această sumă a revenit populiștilor de dreapta de la AfD, scrie Die Welt.

Partidele reprezentate în Bundestag au trebuit să plătească amenzi în valoare totală de aproximativ 1,8 milioane de euro din 2017 pentru încălcări ale legislației privind finanțarea partidelor.

Acest lucru reiese dintr-o sinteză a administrației Bundestagului, pusă la dispoziția exclusivă a publicației WELT AM SONNTAG. Motivele au fost în principal acceptarea de donații nepermise, informații false în rapoartele financiare și utilizarea necorespunzătoare a fondurilor fracțiunilor parlamentare.

Aproximativ 1,1 milioane de euro, adică mai mult de jumătate din sancțiunile financiare, au fost aplicate partidului AfD. Au avut o pondere deosebită serviciile de asistență ascunse furnizate de Goal AG, o agenție de relații publice din Elveția, care a beneficiat, printre altele, de campania electorală a asociațiilor regionale AfD din Baden-Württemberg și Renania de Nord-Westfalia.

De asemenea, o donație ilegală din Elveția în valoare de aproape 400.000 de euro, precum și rapoarte de contabilitate eronate au dus la cereri de rambursare. În urma unei acțiuni în justiție intentate de AfD, Curtea Federală Administrativă trebuie să se pronunțe cu privire la o amendă de aproximativ 108.000 de euro, tot în legătură cu Goal AG.

AfD a invocat istoria sa scurtă ca partid în ceea ce privește încălcările sancționate. „În special în primii ani, AfD nu a putut să se bazeze pe experiența acumulată de alte partide în decursul a zeci de ani în ceea ce privește gestionarea donațiilor”, a declarat trezorierul federal Carsten Hütter pentru Die welt. Astăzi, fiecare donație este verificată cu strictețe, există un „principiu al celor șase ochi” și se organizează cursuri intensive de formare pentru structurile organizaționale.

Din 2017, CDU a trebuit să plătească aproximativ 200.000 de euro.

O donație nepermisă în cadrul asociației regionale din Renania-Palatinat a fost deosebit de vizibilă, ducând la o amendă de 168.000 de euro. SPD a primit o amendă de aproximativ 140.000 de euro. O parte din aceste amenzi se datorează încălcărilor în gestionarea fondurilor fracțiunii din Brandenburg și Saarland. În plus, partidul a fost sancționat pentru donații nepermise ale asociațiilor locale din Glückstadt și Oppenheim.

Și Verzii au fost sancționați. Plățile partidului se ridică la aproximativ 134.000 de euro din 2017. Cel mai important caz a vizat o măsură luată de fracțiunea parlamentară din Saarland în 2009, care a fost clasificată în 2017 ca o comunicare electorală.

Partidul de Stânga a trebuit să plătească aproape 92.000 de euro. Cea mai mare parte a acestei sume a vizat un caz din campania electorală pentru Bundestag din 2013, în care fondurile fracțiunii au fost utilizate în mod ilegal. În cazul CSU, amenda s-a ridicat la 79.300 de euro. Era vorba de o donație a unei întreprinderi către asociația regională din Regensburg. FDP a trebuit să restituie 2300 de euro în 2017 pentru utilizarea necorespunzătoare a fondurilor fracțiunii în parlamentul regional din Saarland.

Conform legii privind partidele politice din Germania, partidele pot fi sancționate cu două până la trei ori valoarea donațiilor nepermise sau a încălcărilor obligațiilor de raportare.

