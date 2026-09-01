Potrivit unui comunicat de presă al Oves Enterprise, transmis marți AGERPRES, prima etapă a colaborării cu Stark vizează integrarea Nemesis AI, tehnologia dezvoltată de compania din România, cu propriile capabilități IA ale Stark și cu sistemele navale fără echipaj (USV).

„Integrarea tehnologiei de inteligență artificială dezvoltate de OVES va extinde capacitatea VANTA de a evita autonom obstacolele, de a naviga în medii în care semnalul GNSS nu este disponibil, de a interpreta datele furnizate de senzorii de la bord și de a estima distanța până la obiectele detectate. Parteneriatul este formalizat printr-un memorandum de înțelegere (MoU - Memorandum of Understanding) semnat recent și stabilește cadrul unei colaborări mai ample pentru dezvoltarea și integrarea de soluții software și echipamente destinate sistemelor autonome de apărare”, se arată în comunicat.

Stark dezvoltă sisteme militare fără echipaj și tehnologii bazate pe IA

Fondată la Berlin în anul 2024, Stark dezvoltă sisteme militare fără echipaj și tehnologii bazate pe IA pentru operațiuni aeriene, maritime și terestre. Portofoliul companiei include: Virtus - un sistem de muniție de tip loitering aflat sub contract cu Bundeswehr (Forțele Armate ale Germaniei) și cu alte state europene, Vanta - care a devenit recent primul USV introdus în cadrul Serviciului pentru Spațiul Cibernetic și Informațional al Forțelor Armate Germane, precum și Minerva - software-ul său de comandă și control bazat pe IA, destinat coordonării roiurilor de sisteme autonome în operațiuni complexe, multi-domeniu.

În iunie 2026, compania germană a atras o finanțare de 500 de milioane de euro, destinată în principal extinderii activităților de cercetare și dezvoltare și creșterii capacității de producție în Europa. Printre investitori se află Sequoia Capital, Founders Fund și NATO Innovation Fund.

Oves Enterprise are peste 200 de angajați și birouri în șase țări

Oves Enterprise este o companie românească de tehnologie, specializată în sisteme autonome și aplicații bazate pe inteligență artificială, cu experiență în dezvoltarea și producția de drone, înființată în anul 2015 la Cluj-Napoca. În prezent, compania are peste 200 de angajați și birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA și Norvegia.