Administrația Bazinală de Apă Mureș a transmis marți, la solicitarea AGERPRES, că seceta a redus semnificativ debitul râului, ceea ce se vede atât la cele patru stații principale de măsurare, cât și la cele trei stații hidrometrice de pe afluenți, de la Petriș, Săvârșin și Monoroștia, potrivit Agerpres.

Debitul Mureșului a ajuns la o treime din normalul perioadei

Măsurătorile din ultimele 24 de ore arată că debitul Mureșului este de 63,8 mc/s la Săvârșin, unde media multianuală a perioadei este de 125 mc/s, astfel că debitul se află la jumătate față de normal. Totuși, la Săvârșin este cea mai bună situație, pentru că la celelalte trei puncte principale de măsurare debitele sunt mult mai mici.

La Lipova, Mureșul are un debit de 33,4 mc/s (26% din media multianuală), la Arad are 39 mc/s (29%), iar la Nădlac are 42,8 mc/s (32%). Astfel, pe tot traseul din județ al râului, debitul mediu este la o treime din normalul perioadei.

„În prezent, pe teritoriul județului Arad, toți afluenții râului Mureș sunt secați”, au precizat hidrologii.

Debitul minim istoric a fost măsurat, în județul Arad, în ianuarie 1985, respectiv 15,5 mc/s.

Aproape 80.000 de hectare de culturi, afectate de secetă

Seceta a produs pagube însemnate în agricultură. Conform Direcției pentru Agricultură Arad, aproximativ 1.300 de fermieri au reclamat pagube la culturile de toamnă, în special grâu, fiind afectate 79.359 de hectare de culturi, suprafață pe care pierderile sunt cuprinse între 30 și 70%.