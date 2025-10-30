Parlamentul francez adoptă legea care redefinește violul: tăcerea nu mai înseamnă consimțământ

30-10-2025 | 07:30
parlament-franta

 

Parlamentul francez a dat unde verde finală pentru schimbarea legii privind violul.

Știrile PRO TV

Toți senatorii au votat proiectul legislativ în care violul sau alte agresiuni sunt definite drept un act sexual care are loc în absența consimțământului.

Acesta trebuie să fie „liber acordat, în cunoștință de cauză și înaintea actului”.

Consimțământul poate fi revocat în funcție de circumstanțe și nu poate fi dedus din tăcerea sau lipsă de reacție a partenerului.

Legea a fost prezentată prima dată public în ianuarie, când 51 de bărbați au fost condamnați pentru viol și abuz sexual în cazul lui Gisele Pelicot.

Victima a fost drogată de soțul ei, iar unii dintre cei acuzați au declarat că nu știau că femeia nu își dăduse consimțământul.

