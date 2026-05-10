„Doresc să mulţumesc pentru ospitalitatea care caracterizează populaţia din Insulele Canare pentru că a permis sosirea navei de croazieră Hondius”, a declarat suveranul pontif în spaniolă, după rugăciunea Regina Coeli, rugăciunea duminicală care înlocuieşte Angelus în perioada pascală, potrivit cotidianului naţional El Mundo.

Nava de croazieră MV Hondius a ancorat în portul Granadilla, din Tenerife, încă de la primele ore ale dimineţii, când a început debarcarea pasagerilor (începând cu cei spanioli). Acţiunea vine în urma depistării unui focar de hantavirus în urmă cu câteva zile. Cetăţenii spanioli se îndreaptă deja spre Peninsula Iberică cu avionul pus la dispoziţie de Forţele Aeriene spaniole.

Gestionarea debarcării de pe vasul de croazieră în Tenerife nu a fost lipsită de controverse. Operaţiunea a provocat un puternic conflict între guvernul central şi executivul din Insulele Canare, care refuză prelungirea perioadei de ancorare a navei peste 24 de ore, din motive de siguranţă publică.

Cu toate acestea, Direcţia Generală a Marinei Comerciale a ordonat primirea navei în portul Granadilla, din Tenerife, invocând motive de siguranţă maritimă.

Nava de croazieră la bordul căreia a fost raportat un focar de hantavirus a încheiat calvarul voiajului pe mare. Ambarcațiunea sub pavilion olandez a ajuns în insula Tenerife.

Nava de croaziera MV Hondius a aruncat ancora la distanță sigură de docuri, de o milă nautică, adică aproape doi km.

Cei 147 de pasageri ai navei de croaziera MV Hondius, pe care a izbucnit luna trecută un focar de hantavirus, au fost debarcați în portul industrial Granadilla de Abona, de pe insulele spaniole Canare.

Primii au fost cei 14 spanioli de pe vas. Înainte de debarcare, au fost din nou testați și li s-a luat temperatura. Niciunul nu prezintă simptome.

”Acesta NU este un nou Covid”, le-a transmis locuitorilor insulei șeful Organizației Mondiale a Sănătății, încercând să calmeze temerile.