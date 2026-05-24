O jurnalistă a postului CNN a făcut o vizită în atelierul de modă papală. Filippo Sorcinelli a creat ținute de gală, dar și haine de zi cu zi pentru trei papi.

Filippo Sorcinelli, Artist and Designer LAVS: ”Aceasta este mantia liturgică a Papei Benedict al XVI-lea, pe care a purtat-o la sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel”.

Designerul în vârstă de 50 de ani a croit și mantiile purtate la liturghia de inaugurare a pontificatului de Papa Francisc, în 2013, și de Papa Leon, anul trecut.

Filippo Sorcinelli, Artist and Designer LAVS: ”A crea veșminte liturgice pentru un pontif reprezintă, cred eu, cea mai înaltă aspirație pentru cineva care face această meserie, iar emoția de a le vedea în cele din urmă purtate de un Papă este, fără îndoială, foarte puternică”.

Italianul, specializat de asemenea în arte plastice și muzică, și-a deschis atelierul de design liturgic în urmă cu 25 de ani, mânat de fascinația pentru ritualul bisericesc.

Antonia Mortensen, CNN: ”Această afacere cu sediul în centrul Italiei, în localitatea Santarcangelo di Romagna, pare mai degrabă un studio de modă de lux decât un atelier religios”.

Ce preferințe au avut ultimii trei papi

Designerul spune că fiecare pontificat are propria identitatea vizuală. Papa Benedict al XVI-lea prefera estetica tradițională și bogat ornamentată, în timp ce Papa Francisc s-a remarcat prin stilul lui simplu, chiar sobru. Actualul Suveran Pontif a venit cu o abordare contemporană a ținutelor papale.

Sara Bregatin, croitoreasă, LAVS: ”Ai un sentiment de uimire să-l vezi pe Papă purtând ceva creat de noi, o sursă de bucurie și mândrie pentru noi”.

Toate veșmintele sunt create manual folosind tehnici tradiționale. Materialele folosite sunt alese personal de designerul-șef.

Antonia Mortensen, CNN: ”Totul în acest loc pare extrem de personal, pentru că, pentru omul care îi îmbracă pe papi, fiecare veșmânt începe în același fel - în liniște, cu atenție - prin crearea a ceva unic, care ajunge apoi pe scena mondială”.