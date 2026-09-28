Vorbind în fața unui auditoriu din care au făcut parte numeroși oficiali europeni, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, Suveranul Pontif a deplâns revenirea războiului pe bătrânul continent, transmite news.ro. Deși nu a menționat explicit Ucraina, în contextul eșecului repetat al tentativelor de mediere, Papa Leon a descris conflictul ca pe „un nou masacru inutil care face în fiecare zi nenumărate victime civile”.

Pentru a ieși din acest impas, reprezentantul celor 1,4 miliarde de catolici a subliniat necesitatea unor concesii dureroase, dar necesare. „Este necesar să ne angajăm într-un dialog răbdător, să dăm dovadă de curaj în negocieri şi să fim pregătiţi să sacrificăm anumite poziţii pentru binele superior al păcii”, a pledat Papa Leon al XIV-lea, care și-a rostit discursul în limba franceză.

„Relațiile între state sunt tot mai barbare”

Șeful Vaticanului a tras un semnal de alarmă cu privire la degradarea relațiilor internaționale, îndemnând Europa „să pună capăt” spiralei „minciunii şi înşelăciunii”.

„Azi, relaţiile umane şi între state sunt tot mai barbare”, a denunțat Papa. „Valoarea cuvântului dat este dispreţuită. Ne lăudăm mai degrabă cu minciuna şi cu înşelăciunea”. În viziunea sa, continentul european are capacitatea de a opri acest declin „mulţumită respectării celuilalt”, elogind totodată „dreptul internaţional şi multilateralismul” drept „cel mai bun antidot la voinţa de a domina”.

Făcând trimitere la părinții fondatori ai proiectului european, Robert Schuman (1886-1963) și italianul Alcide De Gasperi (1881-1954), Suveranul Pontif a militat pentru o aplicare „activă” a păcii, punând sub semnul întrebării abordarea actuală a marilor puteri.

„Azi trebuie să ne întrebăm dacă facem cu adevărat eforturi creative pentru a favoriza pacea mondială sau dacă pur şi simplu căutăm să îndiguim hemoragia războiului şi să ne pregătim mai bine de cele care presupunem să vor veni”, a avertizat el.

Migrația, o „nouă etapă” a istoriei europene

Abordând și sensibilul subiect al migrației, Papa Leon al XIV-lea a continuat linia trasată de predecesorul său, Francisc I, încadrând fenomenul actual ca pe o „nouă etapă a lungii sale istorii a întâlnirilor” pentru Europa.

„Trebuie să profităm de amploarea istorică a ceea ce este pe cale să se întâmple, adică o întâlnire fără precedent între popoare şi culturi, care îndeamnă la o redescoprire creativă a rădăcinilor noastre şi, în acelaşi timp, la o ascultare atentă a celuilalt”, a concluzionat Suveranul Pontif.