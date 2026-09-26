Aproape 80 de mii de tineri credincioși au umplut arena din Saint-Denis. Întâlnirea a inclus momente de rugăciune, mărturii și lecturi biblice.

Papa i-a încurajat pe tineri să nu se teamă de viitor și să fie purtători de speranță într-o societate marcată de incertitudini.

A fost expusă, în mod excepțional, și o relicvă venerată de credincioși ca fiind veșmântul purtat de Isus în timpul Pătimirii.

Tot ieri, Papa a oficiat și o vecernie la catedrala Notre-Dame. Papa Leon face o vizită de patru zile în Franța și este primul Suveran Pontif care ajunge la Paris în ultimii 18 ani.