Iar cu acest prilej, a criticat dur liderii europeni, despre care spune că doar pretind să apere demnitatea umană. Asta în timp ce „s-au obișnut ca Marea Mediterană și Oceanul Atlantic să servească drept cimitire”, spune Suvernaul Pontif.

Sfântul Părinte a făcut aceste declarații cu o zi înainte de intrarea în vigoare a noului Pact al Uniunii Europene, privind migrația și azilul.

Reforma are ca scop consolidarea frontierelor externe ale blocului comunitar și înăsprește regulile de obținere a azilului.