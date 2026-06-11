Evenimentul a avut loc în ziua în care s-au împlinit 100 de ani de la moartea lui Antonio Gaudi, arhitectul capodoperei UNESCO, un amestec uimitor de culoare, geometrie, tehnologie moderna și muncă de artizani.

Suveranul Pontif l-a omagiat pe Gaudi, ca fiind un "arhitect inspirat de credinţă", care a proiectat o clădire, ce poate fi asemănată, cu un pelerinaj spiritual.

După sosirea la Sagrada Familia, unde a fost întâmpinat de cuplul regal spaniol, Papa Leon a aprins o lumânare și s-a rugat la mormântul lui Antoni Gaudi aflat în cripta bazilicii.

Credinţa este cea care dă formă pietrelor" a spus suveranul pontif in predica rostită în nava centrală a acestui extraordinar monument. Interiorul seamănă pe alocuri cu o navă spaţială futuristă, însă chiar și cel mai mărunt detaliu respectă simbolurile catolicismului.

După slujbă, suveranul pontif a binecuvântat noua cruce de ceramica, înaltă cât cinci etaje, și care este vizibilă din întreaga capitală catalană.

Papa Leon: „Dumnezeul nostru, inaugurăm noul turn al acestei bazilici la centenarul morții venerabilului Antoni Gaudi, arhitectul lui Dumnezeu”.

Odată cu finalizarea turnului consacrat lui Isus Christos, clădirea a atins înălțimea de 172,5 metri. Dimenisiunea finală nu e nicidecum întâmplătoare. Gaudi a insistat ca Sagrada Familia să rămână un pic mai mică decât colina Montjuic din Barcelona, care are 177 de metri și pe care o considera o operă a lui Dumnezeu.

Papa Leon: „Mult mai mult decât un monument, Sagrada Familia rămâne şi astăzi o lucrare în curs de realizare, amintindu-ne astfel că viața creștină este mereu o călătorie, un drum, un proiect al lui Dumnezeu”.

De-a lungul timpului unele dintre clădirile sale distinctive, cu forme ondulate și pline de culoare, au fost ironizate de experți. Astăzi însă moștenirea lui Gaudi atrage milioane de vizitatori în Barcelona, generând venituri de peste 240 de milioane de euro anual.

Principalele surse de inspiraţie ale lui Gaudi au fost natura, ritualurile şi simbolistica religioasa.

Pentru ca mare parte dintre schițe și machete -s-au pierdut in incendiul care a mistuit atelierul lui Gaudi in 1936, arhitecții s-au documentat îndelung pentru a reconstitui viziunea grandioasa a acestuia.

Mauricio Cortés, arhitect: „Gaudi a imaginat un complex monumental de 18 turnuri, dispuse într-o ierarhie: cei 12 Apostoli plasați câte patru pe cele trei fațade, un turn dedicat Fecioarei Maria și alte patru consacrate celor patru Evangheliști, care înconjoară Turnul central al lui Isus Christos”.

Turnurile catedralei au fost adesea comparate cu "lumânări care picură", dar un discipol al lui Gaudi a dezvăluit că acestea i-au fost inspirate de turnurile formate din oameni care stau unul peste altul la festivalurile religioase, o tradiţie catalană.

Miercuri seară, după binecuvântarea papală, basilica şi turnul au fost iluminate de drone care au conturat chipul lui Gaudi pe cerul nopţii. Focuri de artificii au încheiat impresionant seara.