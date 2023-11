Pakistanul a început să îi aresteze pe afganii care nu au apucat să plece din țară. 1,7 milioane de oameni vor fi expulzați

Mii de afgani din Pakistan s-au întors deja înapoi în Afganistan în ultimele două luni. Însă mulți dintre ei, care au considerat Pakistanul ca fiind casa lor timp de zeci de ani, spun că nu au la ce să se întoarcă, în timp ce alții spun că sunt îngroziți că se întorc la guvernul taliban.

La graniță, cetățeni afgani de toate vârstele stau așezați pe grămezi de mobilă, lemne de foc, aragazuri și aparate de aer condiționat care se clatină precar, în timp ce vehiculele se strecoară prin trafic în drumul lor spre Afganistan.

Abdullah lucrează la o benzinărie din provincia Punjab. El a închiriat un camion pentru a-i scoate din țară pe toți cei 22 de membri ai familiei sale - 20 dintre ei s-au născut în Pakistan, spune el.

„Am venit inițial aici când a început războiul rusesc, lucram ca muncitor la o fabrică de cărămizi. Sunt mai puține oportunități de muncă în Afganistan", spune el pentru BBC.

„Sunt foarte trist că îmi părăsesc casa. Nu pot exprima în cuvinte durerea pe care am simțit-o părăsind-o. Casa noastră era făcută din noroi și am construit-o noi înșine. Am plantat mulți copaci acolo. Vecinii și prietenii mei erau în lacrimi [când am plecat]. Guvernul crud ne obligă să plecăm", a mai spus Abdullah.

În ultimele două luni, aproximativ 200.000 de cetățeni afgani au părăsit deja Pakistanul înainte de termenul limită 1 noiembrie, potrivit guvernului pakistanez. Sunt de trei ori mai mulți afgani care trec granița înapoi în țară decât în mod normal, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului taliban pentru refugiați, Abdul Mutaleb Haqqani.

Guvernul afirmă că primul val de deportări îi va viza pe cei care nu au documente - adăugând că politica vizează doar pe cei care se află în țară în mod ilegal. De asemenea, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, a dat asigurări că guvernul nu va lua măsuri împotriva celor care au carduri de refugiat.

Dar Abdullah spune că a fost vizat, deși are un card de cetățean afgan - un document de identitate emis de guvernul pakistanez. Potrivit site-ului guvernului de la Islamabad, acesta este un document oficial.

El spune că, în ciuda acestui fapt, poliția a făcut o razie în casa sa și i-a arestat pe fiii săi. BBC nu a putut verifica acest lucru în mod independent.

„Guvernul ne spune să ne întoarcem, chiar dacă avem aceste carduri. Asemenea probleme nu s-a mai întâmplat niciodată în trecut”, spune Abdullah.

În camionul lui Abdullah, deasupra sacilor de prelate cu bunuri se află copiii, nepoții și soția lui Abdullah. Aceasta nu a spus cum o cheamă, dar nu se poate opri din plâns.

„Nu avem nimic", spune ea în lacrimi.„Nu am făcut nimic greșit, munceam și ne hrăneam familia", a continuat femeia.

Pakistanul găzduiește peste patru milioane de migranți și refugiați afgani, dintre care aproximativ 1,7 milioane sunt fără documente și trebuie să părăsească țară, potrivit autorităților de la Islamabad.

Țară învecinată cu Afganistan, Pakistanul a primit oameni care au călătorit trecut granița în căutarea siguranței timp de patru decenii, de la invazia sovietică din 1979 până la mai recenta revenire a talibanilor în 2021.

Grupurile pentru drepturile omului au criticat politica de expulzare, inclusiv Amnesty International, care a subliniat că, din cauza întârzierilor considerabile în procesul de înregistrare, mulți dintre noii sosiți în Pakistan nu au putut obține documente de identitate recunoscute.

Sursa: BBC Etichete: , Dată publicare: 01-11-2023 20:58