Fatih Birol, director executiv al International Energy Agency, a afirmat, într-un interviu acordat publicației The Guardian, că un efect major al războiului SUA-Israel împotriva Iranului este pierderea încrederii statelor în combustibilii fosili, ceea ce va duce la scăderea cererii, scrie The Guardian.

„Percepția asupra riscului și fiabilității se va schimba. Guvernele își vor revizui strategiile energetice. Va exista un impuls semnificativ pentru energiile regenerabile și energia nucleară și o orientare mai puternică spre un viitor electrificat”, a spus el. „Iar acest lucru va reduce din principalele piețe pentru petrol.”

Birol a subliniat că nu există cale de întoarcere după această criză: „Vaza este spartă, paguba este făcută – va fi foarte dificil să fie pusă la loc. Acest lucru va avea consecințe permanente asupra piețelor globale de energie pentru anii următori.”

Deși a analizat contextul global al penuriei și cererii viitoare, șeful AIE a îndemnat și la prudență în ceea ce privește planurile Marii Britanii. Industria petrolieră și susținătorii acesteia cer extinderea exploatărilor din Marea Nordului, inclusiv aprobarea zăcămintelor Jackdaw și Rosebank, care au primit licențe de explorare, dar nu și autorizații de producție.

„Depinde de guvern, dar aceste zăcăminte nu vor schimba semnificativ securitatea energetică a Marii Britanii și nici nu vor influența prețul petrolului și gazelor. Nu vor face o diferență majoră în această criză”, a spus Birol.

El a avertizat și asupra acordării de noi licențe de explorare din motive comerciale: „Nu vor furniza cantități semnificative de petrol și gaze timp de mulți ani. Nu vor reduce facturile, iar Marea Britanie va rămâne un importator important și dependent de prețurile internaționale. Nici măcar nu mă refer la efectele asupra schimbărilor climatice – din punct de vedere economic, o investiție majoră în explorare s-ar putea să nu aibă sens.”

În schimb, extinderea exploatării zăcămintelor existente ar trebui să continue, a adăugat el.

Într-un interviu amplu, Birol a arătat că noul context deschide oportunități importante pentru energia regenerabilă, dar și riscuri care ar putea deraia progresele în combaterea schimbărilor climatice.