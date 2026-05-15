În paralel, operatorii privați își pregătesc propriile garnituri pentru fluxul de pasageri către litoral.

Operatorul feroviar de stat vine cu ajustări importante în programul de circulație, comparativ atât cu anii anteriori, cât și cu planul din acest an. Modificările vizează în special rutele spre sudul litoralului, cu destinația finală Mangalia.

Mangalia, punctul final al cursei de vară

Analiza vizează trenurile operate atât de companii de stat, cât și private, care leagă Bucureștiul și alte orașe de Mangalia. Spre Constanța, oferta este deja consistentă și în afara sezonului estival, motiv pentru care schimbările majore apar mai ales pe segmentul sudic.

Primul operator care intră în joc este Regio Călători, cu o pereche de trenuri Brașov–Mangalia, via București Băneasa, începând cu 1 iunie. Din București, trenul IR 11086 pleacă la 10:11 și ajunge la Mangalia la 13:16, în doar 3 ore și 5 minute — cea mai rapidă legătură din ofertă.

Din 13 iunie, garnitura va circula sub indicativul 11082, iar durata călătoriei va crește la 3 ore și 33 de minute. Modificările fac parte din actualizarea programului de circulație adaptat sezonului.

Conform Livretului Central de circulație, trenurile ar fi trebuit să circule încă din 25 aprilie până la mijlocul lunii septembrie. Însă închiderea liniei Constanța–Mangalia pentru modernizarea peroanelor de la Costinești Tabără și Neptun haltă a întârziat lansarea efectivă a curselor.

Operatorul privat din Brașov va introduce în circulație automotoarele Alstom X 72500, unități moderne, cu podea coborâtă și confort sporit, destinate rutelor estivale intens solicitate.

Începând cu 7 iunie, și Astra Transcarpatic va introduce trenuri pe ruta București Nord–Mangalia, completând astfel oferta de transport feroviar către litoral în sezonul estival.

Tren direct spre mare

Trenul IR 11505 va pleca din Gara de Nord la ora 7:16, având un timp de parcurs de 3 ore și 21 de minute până la Mangalia. Pe segmentul de confort, automotoarele IC2 operate de compania arădeană sunt considerate printre cele mai moderne din ofertă. Aceste trenuri vor rula până la data de 6 septembrie.

Programul „Trenurile Soarelui 2026” va fi lansat oficial de CFR Călători pe 13 iunie. Din București Nord vor fi disponibile patru legături directe către sudul litoralului, cu plecări la 03:15 (IR 1912, sosit din Sibiu, plecat cu o seară înainte la 18:16), 05:45 (IRN 1922, venit din Oradea, plecare la 14:20 în ziua anterioară), 06:40 (IR 1981, tren format în București Nord) și 08:17 (IR 1994).

Dintre aceste curse, doar IR 1981 este format direct în Gara de Nord, celelalte fiind trenuri care sosesc din alte zone ale țării și pot acumula întârzieri pe parcurs. Pentru o călătorie fără surprize spre litoral, pasagerii sunt sfătuiți să țină cont de aceste diferențe de origine.

Pentru călătorii care preferă o plecare mai târzie, Transferoviar Călători operează IR 10085, cu plecare din București Nord la 12:52 și sosire în Mangalia după aproximativ 4 ore și 5 minute. În mod obișnuit, garnitura este formată din automotoare Alstom Coradia Lint.

Legătură combinată spre litoral

CFR Călători mai introduce o cursă directă spre Mangalia, IRN 1992, cu plecare la 04:58 din Gara Băneasa și durată de 4 ore și 5 minute până la destinație. Trenul vine din Timișoara Nord (plecare cu o zi înainte, la 17:10) și include o grupă de vagoane din Reșița (plecare la 18:27 în ziua anterioară). O limitare notabilă este lipsa vagoanelor de dormit, compunerea fiind formată exclusiv din cușetă.

CFR Călători introduce și în acest sezon curse directe către Mangalia din zona Moldovei. Din Iași va circula IRN 1962, cu plecare la ora 21:14 și o durată de parcurs de 9 ore și 17 minute până la destinația de pe litoral.

Din Suceava Nord, trenul IRN 1952 pleacă la 20:15 și ajunge la Mangalia după aproximativ 9 ore și 10 minute de mers. Nici aceste garnituri nu includ vagoane de dormit, ci doar compartimente de cușetă.

O noutate importantă din programul „Trenurile Soarelui 2026” vizează pasagerii din nord-vestul țării. Pentru prima dată, unele curse spre litoral nu vor mai tranzita Bucureștiul, marcând o modificare semnificativă în structura rutelor estivale.

Inițial, în Livretul Central de circulație, trenul IRN 1941 figura cu plecare din Satu Mare la 13:20 (începând cu 12 iunie) și un traseu prin Siculeni, Miercurea Ciuc, Brașov, București Băneasa (sosire 04:16) și Constanța, de unde își schimba numărul în R 8807.

În forma actualizată publicată de CFR Călători, trenul apare sub numărul IRN 12941, cu aceeași oră de plecare din Satu Mare – 13:20 –, însă cu un traseu modificat. La Deda se atașează grupa de vagoane venită din Târgu Mureș (plecare 18:36), iar la Siculeni traseul se schimbă spre Onești, Adjud și Buzău.

Nod feroviar la Buzău și reorganizarea grupelor de vagoane

În Buzău este prevăzută o oprire de 20 de minute, timp în care se atașează grupa de vagoane venită din Cluj-Napoca. Aceasta pleacă din stația de formare la 16:28 sub numărul IRN 12948, pe ruta Mediaș–Sighișoara–Brașov–Ploiești Vest–Mizil–Buzău, unde se realizează cuplarea cu garnitura din Satu Mare.

După reorganizare, trenul pleacă mai departe spre Constanța sub indicativul R 8807 și continuă spre Mangalia, unde sosirea este programată la ora 09:28.

Tot din Buzău va circula, începând cu 13 iunie, și trenul 10083 operat de Transferoviar Călători. Acesta pleacă la 07:41 și ajunge la Mangalia la 11:27, completând oferta de transport feroviar către litoral din această zonă.