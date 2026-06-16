După succesul unui proiect-pilot, orașul german extinde sistemul de monitorizare video montat pe autobuze, iar în curând și tramvaiele vor participa la identificarea șoferilor care blochează benzile dedicate și stațiile de transport în comun, scrie Blic.

Din februarie, zece autobuze din Frankfurt au fost echipate cu camere frontale capabile să documenteze rapid cazurile în care vehiculele parcate ilegal împiedică circulația.

Atunci când întâlnește un obstacol, șoferul autobuzului poate realiza instantaneu mai multe fotografii prin apăsarea unui singur buton. Imaginile sunt însoțite de date privind locația și ora incidentului și sunt transmise automat către serviciul responsabil cu sancționarea contravențiilor rutiere.

Sute de șoferi sancționați în doar câteva luni

Primele rezultate au depășit așteptările autorităților locale.

În numai patru luni, sistemul a înregistrat 421 de cazuri de parcare ilegală. Până la sfârșitul lunii mai au fost aplicate 325 de amenzi și emise 75 de avertismente. Statisticile arată că, în medie, opt încălcări ale regulilor sunt raportate în fiecare zi lucrătoare.

Camerele nu sunt folosite pentru toate tipurile de abateri legate de parcare. Sistemul este activ doar atunci când un vehicul afectează direct funcționarea transportului public.

Astfel, sunt vizate mașinile parcate pe benzile rezervate autobuzelor sau în stațiile de transport în comun. În schimb, lipsa unui tichet de parcare ori alte nereguli similare nu sunt monitorizate prin acest sistem.

Șoferii care blochează circulația autobuzelor sau tramvaielor riscă amenzi de cel puțin 70 de euro.

Urmează extinderea sistemului și la tramvaie

Încurajate de rezultatele obținute, autoritățile din Frankfurt pregătesc extinderea programului. Alte zece autobuze vor fi dotate cu camere în perioada următoare, iar până la finalul anului cinci tramvaie vor primi aceeași tehnologie.

Oficialii atrag atenția că efectele parcărilor neregulamentare sunt și mai grave în cazul tramvaielor.

Spre deosebire de autobuze, care pot uneori să ocolească un obstacol, tramvaiele sunt obligate să oprească complet atunci când șinele sunt blocate de un vehicul. Autoritățile speră că noul sistem va reduce întârzierile, va fluidiza traficul și va îmbunătăți punctualitatea transportului public din oraș.