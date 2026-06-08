Aceste plaje au fost alese în mod special ca punct de pornire pentru interdicție, deoarece sunt extrem de vizitate în sezonul estival.

În total, Antalya primește aproximativ 17 milioane de turiști din întreaga lume în fiecare an. Conform noilor reguli, fumatul este strict interzis în aceste zone, la fel și aruncarea mucurilor de țigară pe plajă.

Coordonatorul proiectului, Ebru Şahin, a declarat pentru presa locală: „Imaginile filmate de pe fundul mării arătau ceea ce părea inițial a fi organisme marine sau bureți, dar erau de fapt mucuri de țigară. Acestea se acumulează printre nisip și pietricele, sunt purtate de curenți în mare și provoacă daune serioase ecosistemului. Protejarea mărilor începe cu mici schimbări de comportament.”

Amenzile pe care le pot primi turiștii

În prezent, dacă oamenii sunt prinși fumând în zone interzise din Turcia, amenda este de aproximativ 32 de euro, scrie The Sun.

Ca în majoritatea țărilor, fumatul în Turcia este interzis în spațiile publice interioare, la locul de muncă și în transportul public.

Dar ar putea urma și alte interdicții, deoarece oficialii turci iau în considerare extinderea restricțiilor la nivel național.

Noile reguli ar putea include interzicerea fumatului și în zone precum locuri sportive, spitale, școli, locuri de joacă și lăcașuri de cult. Dacă vor fi implementate, ar putea exista și sancțiuni, inclusiv amenzi de până la 5.000 de lire turcești (93 de euro).

Aceste reguli vin după măsuri similare din alte țări. În Spania există reguli stricte privind locurile unde turiștii și localnicii pot fuma sau vapa. Încălcarea acestor reguli în anumite locuri poate duce la amenzi între 30 și 2.000 de euro.

Între timp, în Franța există o interdicție completă de fumat pe toate plajele și în spațiile publice.