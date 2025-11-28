Români, între care un copil, ținuți în sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul a fost condamnat | VIDEO

Stiri externe
28-11-2025 | 09:49
romani sclavi londra
Met Police

Un britanic a fost condamnat la opt ani și șase luni de închisoare după ce a ținut opt români în sclavie într-o spălătorie auto din Londra.

autor
Aura Trif

Hewa Margai, 45 de ani, din Carshalton Road, Mitcham, Londra, a fost condamnat la opt ani și șase luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de opt capete de acuzare pentru ținerea unei persoane în sclavie sau servitute, relatează Sky News.

Victimele, inclusiv un băiat de 15 ani, sunt cetățeni români care au fost traficați în Marea Britanie între noiembrie și decembrie 2020 sub promisiuni false de cazare, salariu corect, mâncare și locuri de muncă legale.

Managerul le-a confiscat documentele

Însă, după ce au ajuns în Marea Britanie, au fost forțați să lucreze la spălătoria auto a lui Margai din Mitcham, fiind cazați într-un mic adăpost de pe terenul spălătoriei și supuși în mod regulat abuzurilor fizice, mentale și psihologice. În timpul lockdown-ului COVID, victimele au fost ținute pe proprietatea spălătoriei fără acces la documentele lor de identitate.

Victima de 15 ani a contactat Metropolitan Police pe 1 februarie 2021, spunând că a fost atras în Marea Britanie cu promisiunea unui loc de muncă la spălătorie, dar i s-a confiscat actul de identitate de către manager la sosire.

Citește și
politia romana
Un român plecat la muncă în Germania și-a amenințat soția în mod repetat cu fapte de violenţă fizică şi sexuală

Când ofițerii au mers la spălătorie în aceeași zi, au găsit două femei în vârstă de 20 de ani și cinci bărbați cu vârste între adolescență și 30 de ani, precum și băiatul de 15 ani, care locuiau într-un adăpost de pe teren de luni de zile.

Victimele vorbeau minim engleza, dar le-au spus ofițerilor prin Google Translate că au venit în Marea Britanie cu autobuzul și că au lucrat doar câteva săptămâni înainte ca spălătoria să fie închisă din cauza lockdown-ului COVID.

După închiderea afacerii, au spus că au fost obligați să plătească chirie proprietarului spălătoriei, Margai, care le confiscase actele de identitate. Una dintre femeile salvate a dezvoltat o infecție severă, necesitând spitalizare și mai multe intervenții chirurgicale. Acest lucru a fost o consecință directă a neglijenței și condițiilor pe care le-a suportat în timpul captivitații, conform poliției.

Margai se afla în afara țării în momentul descinderii și a fost arestat la întoarcerea sa în Marea Britanie, pe 12 martie 2021.

Judecătorul, la pronunțarea sentinței, a spus: „În opinia mea, dorința dumneavoastră de profit financiar a prevalat asupra grijii pentru acești tineri, odată ajunși aici. Le-ați ordonat să rămână pe proprietatea spălătoriei… nu aveau nicio alegere și dumneavoastră știați asta.”

Judecătorul a adăugat că, atunci când poliția a ajuns la spălătorie, „camera era rece și umedă și mirosea foarte urât a mâncare veche și a miros corporal.”

„Ați intenționat ca ei să trăiască în această mizerie și ați intenționat să profitați de pe urma ei. Fără actele lor de identitate, erau efectiv captivi ai dumneavoastră, și știați asta.”

MasterChef se mută și pe rețelele sociale. Creatorii de conținut arată ce nu se vede la TV din culisele show-ului

Sursa: Sky News

Etichete: Marea Britanie, romani, sclavie,

Dată publicare: 28-11-2025 09:47

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Un român care a câștigat peste 600.000 de euro pe un site pentru adulți, luat în vizor de ANAF
Stiri Economice
Un român care a câștigat peste 600.000 de euro pe un site pentru adulți, luat în vizor de ANAF

Aproape 500 de români care au obținut câștiguri mari în mediul online sunt controlați amănunțit de ANAF pentru că nu și-au declarat veniturile.

Un român plecat la muncă în Germania și-a amenințat soția în mod repetat cu fapte de violenţă fizică şi sexuală
Stiri actuale
Un român plecat la muncă în Germania și-a amenințat soția în mod repetat cu fapte de violenţă fizică şi sexuală

Un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost arestat preventiv pentru că şi-ar fi ameninţat în mod repetat soţia, încălcând ordinul de protecţie emis pe numele său, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Covasna.

VIDEO. Iată ce au găsit cercetătorii într-un sarcofag vechi de câteva secole, aflat în Budapesta: ”Probabil au iubit-o mult”
Stiri Diverse
VIDEO. Iată ce au găsit cercetătorii într-un sarcofag vechi de câteva secole, aflat în Budapesta: ”Probabil au iubit-o mult”

Un sarcofag roman remarcabil de bine conservat a fost descoperit în capitala Ungariei, oferind o perspectivă rară asupra vieții tinerei femei din interiorul său și a lumii în care trăia în urmă cu aproximativ 1.700 de ani.

Recomandări
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024
Stiri Economice
Ilie Bolojan a prezentat situația deficitului bugetar după 10 luni: Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2% față de 2024

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că din execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului reiese că „deficitul scade, iar încasările din TVA cresc constant".

Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ
Vremea
Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara, până duminică. Se anunță ploi, lapoviță și ninsoare. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri o informare meteorologică de vreme severă și o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din România.

128 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO
Stiri externe
128 de oameni au murit în incendiul care a devastat blocurile turn din Hong Kong. „Este un dezastru”. GALERIE FOTO & VIDEO

Crește bilanțul victimelor după incendiul care a cuprins 7 blocuri din Hong Kong. Până acum au fost anunțați 128 de decedați. Iar mai bine de 270 de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Între timp, flăcările uriașe au fost stinse, după 30 de ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Noiembrie 2025

44:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 27 Noiembrie 2025

01:33:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28