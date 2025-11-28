Români, între care un copil, ținuți în sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul a fost condamnat | VIDEO

Un britanic a fost condamnat la opt ani și șase luni de închisoare după ce a ținut opt români în sclavie într-o spălătorie auto din Londra.

Hewa Margai, 45 de ani, din Carshalton Road, Mitcham, Londra, a fost condamnat la opt ani și șase luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de opt capete de acuzare pentru ținerea unei persoane în sclavie sau servitute, relatează Sky News.

Victimele, inclusiv un băiat de 15 ani, sunt cetățeni români care au fost traficați în Marea Britanie între noiembrie și decembrie 2020 sub promisiuni false de cazare, salariu corect, mâncare și locuri de muncă legale.

Managerul le-a confiscat documentele

Însă, după ce au ajuns în Marea Britanie, au fost forțați să lucreze la spălătoria auto a lui Margai din Mitcham, fiind cazați într-un mic adăpost de pe terenul spălătoriei și supuși în mod regulat abuzurilor fizice, mentale și psihologice. În timpul lockdown-ului COVID, victimele au fost ținute pe proprietatea spălătoriei fără acces la documentele lor de identitate.

Victima de 15 ani a contactat Metropolitan Police pe 1 februarie 2021, spunând că a fost atras în Marea Britanie cu promisiunea unui loc de muncă la spălătorie, dar i s-a confiscat actul de identitate de către manager la sosire.

Când ofițerii au mers la spălătorie în aceeași zi, au găsit două femei în vârstă de 20 de ani și cinci bărbați cu vârste între adolescență și 30 de ani, precum și băiatul de 15 ani, care locuiau într-un adăpost de pe teren de luni de zile.

Victimele vorbeau minim engleza, dar le-au spus ofițerilor prin Google Translate că au venit în Marea Britanie cu autobuzul și că au lucrat doar câteva săptămâni înainte ca spălătoria să fie închisă din cauza lockdown-ului COVID.

După închiderea afacerii, au spus că au fost obligați să plătească chirie proprietarului spălătoriei, Margai, care le confiscase actele de identitate. Una dintre femeile salvate a dezvoltat o infecție severă, necesitând spitalizare și mai multe intervenții chirurgicale. Acest lucru a fost o consecință directă a neglijenței și condițiilor pe care le-a suportat în timpul captivitații, conform poliției.

Margai se afla în afara țării în momentul descinderii și a fost arestat la întoarcerea sa în Marea Britanie, pe 12 martie 2021.

Judecătorul, la pronunțarea sentinței, a spus: „În opinia mea, dorința dumneavoastră de profit financiar a prevalat asupra grijii pentru acești tineri, odată ajunși aici. Le-ați ordonat să rămână pe proprietatea spălătoriei… nu aveau nicio alegere și dumneavoastră știați asta.”

Judecătorul a adăugat că, atunci când poliția a ajuns la spălătorie, „camera era rece și umedă și mirosea foarte urât a mâncare veche și a miros corporal.”

„Ați intenționat ca ei să trăiască în această mizerie și ați intenționat să profitați de pe urma ei. Fără actele lor de identitate, erau efectiv captivi ai dumneavoastră, și știați asta.”

