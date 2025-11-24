Un român plecat la muncă în Germania și-a amenințat soția în mod repetat cu fapte de violenţă fizică şi sexuală

Un bărbat în vârstă de 53 de ani a fost arestat preventiv pentru că şi-ar fi ameninţat în mod repetat soţia, încălcând ordinul de protecţie emis pe numele său, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Covasna.

Potrivit sursei citate, bărbatul, plecat la muncă în Germania, ar fi contactat-o în mod repetat pe femeie, adresându-i ameninţări cu violenţe fizice şi sexuale. Întrucât acesta îşi anunţase intenţia de a reveni în ţară, femeia a fost relocată de poliţişti într-o altă locuinţă, din motive de siguranţă.

"Poliţiştii din cadrul IPJ Covasna - Secţia Rurală 2 Târgu Secuiesc s-au sesizat, la data de 18 noiembrie 2025, cu privire la faptul că un bărbat de 53 de ani ar fi încălcat ordinul de protecţie emis pe numele său în luna august a acestui an, pentru fapte de violenţă comise asupra soţiei sale. În fapt, din probatoriul administrat în cauză s-a stabilit că bărbatul, aflat în Germania, ar fi contactat-o în repetate rânduri pe femeia în vârstă de 46 de ani şi i-ar fi adresat acesteia ameninţări cu fapte de violenţă fizică şi sexuală, provocându-i o stare de temere. Totodată, din cercetări s-a stabilit că bărbatul ar fi urmat să revină în ţară la sfârşitul săptămânii trecute, ameninţările prin mesaje adresate soţiei continuând. Având în vedere aceste aspecte, victima a fost relocată la o altă locuinţă decât cea de domiciliu", se arată într-un comunicat de presă remis, luni, Agerpres.

În urma investigaţiilor, la finele săptămânii trecute poliţiştii l-au depistat pe bărbat în timp ce se deplasa cu o autoutilitară pe raza municipiului Târgu Secuiesc. Acesta a fost condus la sediul Poliţiei, în baza mandatului de aducere emis pe numele său, iar în cursul zilei de duminică a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare şi încălcarea ordinului de protecţie.

