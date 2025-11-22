VIDEO. Iată ce au găsit cercetătorii într-un sarcofag vechi de câteva secole, aflat în Budapesta: ”Probabil au iubit-o mult”

Un sarcofag roman remarcabil de bine conservat a fost descoperit în capitala Ungariei, oferind o perspectivă rară asupra vieții tinerei femei din interiorul său și a lumii în care trăia în urmă cu aproximativ 1.700 de ani.

Arheologii de la Muzeul de Istorie din Budapesta au descoperit sicriul din calcar în timpul unei săpături de amploare în Óbuda, un cartier din nordul orașului care făcea odinioară parte din Aquincum, o așezare romană aglomerată de la granița Dunării.

Neatins de jefuitori și sigilat timp de secole, sarcofagul a fost găsit cu capacul de piatră încă fixat la locul său, asigurat cu cleme metalice și plumb topit. Când cercetătorii au ridicat cu grijă capacul, au descoperit un schelet complet, înconjurat de zeci de artefacte.

„Particularitatea descoperirii este că era un sarcofag sigilat ermetic. Nu fusese deranjat anterior, așa că era intact”, a spus Gabriella Fényes, arheologul șef al săpăturilor, potrivit Associated Press.

Associated Press

Sicriul se afla printre ruinele unor case abandonate într-un cartier din Aquincum, părăsit în secolul al III-lea și transformat ulterior în cimitir. În apropiere, cercetătorii au descoperit un apeduct roman și opt morminte mai simple, dar niciunul nu se apropia de bogăția sau starea impecabilă a mormântului sigilat.

Conform obiceiurilor funerare romane, sarcofagul conținea o serie de obiecte: două vase de sticlă complet intacte, figurine de bronz și 140 de monede. O agrafă de păr din os, o bijuterie din chihlimbar și urme de țesătură cu fir de aur, împreună cu dimensiunea scheletului, indică faptul că mormântul aparținea unei tinere.

Associated Press

Obiectele, a spus Fényes, erau „obiecte oferite defunctei de către rudele sale pentru călătoria ei eternă”.

„Defuncta a fost îngropată cu mare grijă de rudele sale. Probabil că au iubit-o foarte mult pe cea pe care au îngropat-o aici”, a spus ea.

În perioada romană, o mare parte din ceea ce este astăzi Ungaria forma provincia Panonia, a cărei frontieră se întindea de-a lungul malului drept al Dunării, la mai puțin de 1,6 kilometri de sit. La mică distanță se afla o tabără legionară care păzea granița imperiului, iar structurile recent descoperite se crede că făceau parte din așezarea civilă care s-a dezvoltat în jurul acesteia.

Antropologii vor examina acum rămășițele tinerei femei, un proces care se așteaptă să dezvăluie mai multe despre vârsta, starea de sănătate și originea ei. Dar chiar și acum, amplasarea mormântului și abundența artefactelor oferă indicii puternice.

Associated Press

Sarcofagul și conținutul său „îl fac cu siguranță să iasă în evidență”, a spus Gergely Kostyál, specialist în perioada romană și co-lider al proiectului. „Probabil că acest lucru înseamnă că defuncta era înstărită sau avea un statut social ridicat.”

„Este cu adevărat rar să găsești un sarcofag ca acesta, neatins și nefolosit niciodată, deoarece în secolul al IV-lea era obișnuit să se reutilizeze sarcofagele mai vechi. Este destul de clar că acest sarcofag a fost realizat special pentru defunctă.”, a adăugat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













