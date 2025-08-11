Opoziția atacă dur guvernul lui Donald Tusk. Banii Poloniei din PNRR ar fi cheltuiți pentru cluburi de swingeri și iahturi

O iniţiativă de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile de recuperare economică post-Covid ale Poloniei, amânată de mult timp, a scos la iveală subvenţii controversate.

Aceasta i-a oferit partidului de dreapta PiS muniţie proaspătă împotriva fragilei coaliţii a prim-ministrului Donald Tusk, relatează POLITICO.

Pentru Donald Tusk, această dispută adaugă o presiune suplimentară asupra unei agende deja încărcate.

Coaliţia lui Donald Tusk se confruntă cu dificultăţi după ce o iniţiativă de transparenţă, mult aşteptată de Polonia, a dezvăluit că o parte din fondurile UE pentru redresarea economică în urma pandemiei de Covid au fost alocate unor proiecte ce ridică semne de întrebare – printre care un club pentru swingeri, o pizzerie cu solar şi un lanţ de baruri de vodcă.

Controversa, izbucnită după ce guvernul a publicat hărţi online interactive cu beneficiarii subvenţiilor – în încercarea de a demonstra transparenţa –, i-a oferit partidului ultraconservator Lege şi Justiţie (PiS) o ţintă irezistibilă.

Datele accesibile online au arătat că programul, în valoare de 1,2 miliarde de zloţi (282,3 milioane de euro), destinat relansării hotelurilor, restaurantelor şi spaţiilor culturale afectate de pandemie, a finanţat şi iahturi, o pizzerie care a adăugat saloane de bronzare şi, într-un caz larg mediatizat, o afacere din sudul Poloniei înregistrată la aceeaşi adresă cu un club de sex.

PiS, care profită de orice ocazie pentru a-şi recâştiga avântul după ce a pierdut puterea în 2023, nu a pierdut timpul şi a prezentat scandalul ca dovadă a clientelismului şi risipei din era Tusk.

„Unul dintre cele mai mari scandaluri din 1989 încoace”, a acuzat europarlamentarul PiS Tobiasz Bocheński, organizând sâmbătă o acţiune spectaculoasă în faţa biroului prim-ministrului, sub egida unui fictiv „Minister al Heringului şi Vodcii” – o aluzie la unul dintre beneficiarii subvenţiei. Partidul a promis inspecţii parlamentare şi sesizări către procurori pentru a urmări fiecare „legătură, dependenţă şi lanţ decizional”.

Programul Horeca

Programul HoReCa, în valoare de 1,2 miliarde de zloţi, face parte din cele 254 de miliarde de zloţi (59,8 miliarde de euro) pe care Polonia le va primi în cadrul Planului Naţional de Redresare (PNRR) al UE.

Bruxelles-ul a îngheţat fondurile în timpul guvernării PiS din cauza preocupărilor legate de statul de drept, iar deblocarea acestora a fost o promisiune centrală a campaniei electorale a lui Tusk din 2023.

Fondurile HoReCa au fost concepute pentru a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul turismului şi ospitalităţii să se diversifice, astfel încât să poată supravieţui unei alte crize.

Însă harta interactivă online a transformat rapid programul dintr-o vitrină într-o durere de cap politică, scrie POLITICO.

Un proprietar de restaurant din Łódź, a cărui subvenţie a fost semnalată online pentru finanţarea a două iahturi, a apărat achiziţia ca fiind o modalitate legitimă de a-şi diversifica afacerea în cazul unor viitoare restricţii.

„Nu am primit aceşti bani pentru vacanţe”, a declarat Grzegorz Urbaniak pentru portalul Money.pl, argumentând că bărcile pot fi închiriate turiştilor atunci când restaurantele sunt închise.

Proprietarul afacerii înregistrate la aceeaşi adresă cu un club de swingeri a declarat că subvenţia a fost utilizată pentru achiziţionarea de maşini pentru prelucrarea metalelor, nu pentru divertisment pentru adulţi.

Oficialii subliniază că multe dintre achiziţiile care au stârnit suspiciuni respectă regulile programului, negociate de guvernul PiS în 2021, care permiteau cheltuieli pentru proiecte de „diversificare”, cum ar fi închirierea de echipamente turistice sau atracţii ecologice.

Tusk a promis „toleranţă zero” pentru abuzul de fonduri UE.

„Am depus prea multe eforturi pentru a debloca aceste miliarde ca să permit oricui să le irosească”, a declarat Tusk sâmbătă, promiţând că „oricine a comis greşeli va suporta consecinţele, indiferent de funcţia sau apartenenţa politică”.

Procurorii au deschis anchete preliminare, iar Ministerul Finanţelor afirmă că un audit va furniza rezultatele preliminare până la sfârşitul lunii septembrie.

Pericolul din interiorul coaliției lui Tusk

Pentru Tusk, însă, disputa adaugă o presiune suplimentară asupra unei agende deja încărcate.

Ministerul care supraveghează fondurile este condus de Polska 2050, un partener de coaliţie condus de preşedintele Parlamentului, Szymon Hołownia.

Partidul său, care deţine 31 de locuri, este crucial pentru majoritatea lui Tusk, dar a avut propriile probleme de imagine, inclusiv un scandal legat de o întâlnire nocturnă cu liderul PiS, Jarosław Kaczyński.

Pentru PiS, scandalul a devenit un prilej de a pune la îndoială capacitatea lui Tusk de a gestiona coaliţia şi de a evidenţia tensiunile dintre premier şi Hołownia.

Controversa a atras atenţia asupra rolului Polska 2050 în supravegherea programului şi i-a oferit PiS ocazia de a critica ambii lideri în acelaşi timp.

Disputa privind cheltuielile survine la doar câteva săptămâni după ce Tusk şi-a remaniat cabinetul în încercarea de a recâştiga avântul după pierderea alegerilor prezidenţiale – o remaniere care a subliniat atât fragilitatea coaliţiei sale, cât şi dificultatea de a o menţine unită.

Alegerile prezidenţiale l-au adus în fruntea ţării pe naţionalistul Karol Nawrocki, care l-a învins pe candidatul susţinut de Tusk, primarul Varşoviei, Rafał Trzaskowski – un rezultat ce a dat o lovitură majoră agendei de reforme a guvernului şi care este de aşteptat să îngreuneze considerabil adoptarea legislaţiei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













