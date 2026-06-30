Din păcate, sunt zeci de mii de victime îngropate în ruine, iar șansele să mai existe supraviețuitori încep deja să țină de domeniul miracolului.

Ultima persoană a fost scoasă în viațăluni după-amiază - un tânăr de 21 de ani, care a rezistat sub moloz 106 ore.

Organizația Națiunilor Unite se teme de o creştere dramatică a numărului de victime și a anunțat că va furniza Venezuelei aproximativ 10.000 de saci mortuari.

25.000 de pompieri, paramedici și militari lucrează neîncetat în zonele afectate pentru a găsi supraviețuitori și a oferi ajutor sinistraților. Aproape 16.000 de persoane au rămas fără case, în urma dezastrului.