Ploile apar în a doua parte a zilei, mai întâi la deal și la munte, apoi și în regiunile intracarpatice. Sunt însoțite de fenomene electrice, căderi de grindină și vijelii.

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera se încălzește încă de la primele ore ale zilei și o să avem o amiază caniculară, cu 38 de grade și un aer foarte greu de respirat. Pe litoral găsim valori mai scăzute, care pleacă de la 30 de grade, însă căldura este greu de suportat și aici.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, o să fie năucitor de cald. Se vor atinge chiar și 40 de grade la umbră, iar stresul termic o să fie unul extrem. Nu prea vedem norii, iar atmosfera devine sufocantă după prânz.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi fierbinte, cu soare dogoritor și maxime ce ajung la 38 de grade, atenție, la umbră. După orele amiezii, în zonele montane apar ploi zgomotoase și e posibil să se producă vijelii.

Vremea în Transilvania

Canicula este foarte greu de îndurat și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Temperaturile urcă până la 41 de grade la Satu Mare, iar disconfortul termic se accentuează după prânz. După atâta căldură, mai spre seară vor fi ruperi de nori și vijelii puternice. Ploile torențiale vor aduce 30...40 de litri de apă pe metru pătrat.

Și în vestul României se anunță temperaturi alarmante, în jur de 40 de grade și un stres termic foarte ridicat. Evitați expunerea la soare și hidratați-vă corespunzător. În orele serii se adună norii și apar averse abundente în zona Crișanei.

Atmosfera devine instabilă și în Transilvania, iar asta se întâmplă în a doua parte a zilei. Până atunci o să fie foarte, foarte cald și în această zonă. Temperaturile se apropie de pragul caniculei în depresiuni și ajung la 38 de grade la Târgu Mureș.

Vremea în Oltenia

Oltenia se topește și sub soarele nemilos. Maximele ajung la 39, poate 40 de grade, iar raportul temperatură-umezeală depășește din nou pragul critic de 80 de unități. Asta înseamnă aer irespirabil și multă zăpușeală.

La fel o să fie și în ținuturile sudice: căldură insuportabilă, cer mai mult senin și până la 40 de grade în Lunca Dunării. Urmează încă o noapte tropicală, cu minime de 22...23 de grade.

Vremea în București

În București avem încă o zi exagerat de caldă, cu temperaturi alarmante, 39 de grade la umbră și disconfort termic foarte ridicat. La noapte se adună norii și cresc șansele de averse.

Miercuri scăpăm de căldura chinuitoare și maxima se oprește la 31 de grade. Instabilitatea crește însă în a doua parte a zilei. Apar ploi torențiale, cu tunete, fulgere, poate și vijelii.

Joi temperaturile mai scad puțin și vor fi cel mult 29 de grade. Atmosfera se menține instabilă. O să plouă din când în când și se pot acumula 20 de litri de apă pe metru pătrat.

Ziua de vineri aduce vreme schimbătoare, soare cu nori și câteva reprize de ploaie. Maxima ajunge tot pe la 29 de grade.

Vremea la munte

La munte, vremea rămâne foarte caldă, dar după prânz se adună norii și vin ploile. Vor fi averse abundente, căderi de grindină și vijelii.

Miercuri temperaturile încep să scadă, dar crește instabilitatea. O să plouă în mai multe reprize și se vor strânge cantități însemnate de apă, care pot depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Joi se mai răcorește puțin. Vin alte serii de averse, unele destul de abundente. Vor fi și descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Vineri temperaturile mai scad un pic. Vântul prinde putere, iar în zonele înalte ajunge la viteze de 100 km/h. Nu scăpăm nici de ploi. Acestea apar pe zone vaste și vor aduce chiar și peste 50 de litri de apă pe metru pătrat.

Vremea pe litoral

Pe litoral se face din nou foarte cald și maximele ajung pe la 33 de grade. Nu prea vedem norii. Crește și disconfortul termic, iar apa mării are în jur de 24 de grade.

Miercuri căldura se mai domolește și aici. Maximele nu mai trec de 29 de grade, însă disconfortul termic se menține ridicat. Spre seară se înnorează. Apar ploi zgomotoase și se intensifică vântul.

Joi avem soare și vreme bună în prima parte a zilei; înnorări și averse ceva mai târziu. Maximele ajung tot pe la 29 de grade.

Vineri se mai încălzește puțin și vor fi până la 30 de grade prin stațiuni. Mai apar câteva reprize de ploaie în a doua parte a zilei, iar apa mării se menține pe la 24 de grade.