Potrivit lui Guterres, citat de Euronews, ONU se confruntă cu probleme bugetare cronice, deoarece unele state membre nu își achită integral cotizațiile obligatorii, în timp ce altele nu le achită la timp, forțând-o să înghețe angajările și să facă reduceri.



„Fie toate statele membre își onorează obligațiile de a plăti integral și la timp, fie statele membre trebuie să revizuiască fundamental regulile noastre financiare pentru a preveni un colaps financiar iminent”, a transmis secretarul general Guterres într-o scrisoare deschisă.



Avertismentul șefului ONU vine și în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump a redus în ultimele luni finanțarea acordată unor agenții ale ONU și a respins sau amânat unele contribuții obligatorii.

Trump a pus adesea la îndoială relevanța ONU și a atacat prioritățile acesteia.



Tensiunile dintre Statele Unite, Rusia și China – toate membre permanente cu drept de veto în Consiliul de Securitate, cel mai înalt organism decizional al organizației – au paralizat consiliul.



Luna aceasta, Trump a lansat „Consiliul Păcii”, despre care criticii spun că este menit să devină un rival al ONU.



Traiectoria actuală este de nesuportat, spune Guterres

Potrivit ONU, la sfârșitul anului trecut, în 2025, s-au înregistrat contribuții neplătite în valoare de aproximativ 1,6 miliarde de dolari, mai mult decât dublul sumei din 2024, chiar dacă peste 150 de state membre și-au plătit cotizațiile.



„Traiectoria actuală este de nesuportat. Ea expune organizația la un risc financiar structural”, a scris Guterres.



ONU se confruntă, de asemenea, cu o problemă conexă: trebuie să ramburseze statelor membre fondurile necheltuite, a declarat Farhan Haq, unul dintre purtătorii de cuvânt ai lui Guterres, în cadrul unei conferințe de presă.

Secretarul general a subliniat, de asemenea, această problemă, scriind în scrisoare: „Suntem prinși într-un ciclu kafkian, fiind nevoiți să returnăm bani care nu există”.



„Realitatea practică este dură: dacă încasările nu se îmbunătățesc drastic, nu vom putea executa integral bugetul programului pentru 2026 aprobat în decembrie”, a scris Guterres, adăugând: „Mai grav încă, pe baza tendințelor istorice, fondurile bugetare obișnuite ar putea să se epuizeze până în iulie”.



În discursul său anual final din această lună, Guterres, care va demisiona la sfârșitul anului 2026, și-a prezentat obiectivele pentru acest an, afirmând că lumea este divizată de „diviziuni geopolitice autodistructive (și) încălcări flagrante ale dreptului internațional”.



Șeful ONU a denunțat „reducerile masive ale ajutorului pentru dezvoltare și umanitar” – probabil o referire la reducerile bugetare semnificative impuse de SUA organizațiilor ONU ca parte a inițiativelor „America First” ale administrației Trump.

