Luna iunie 2026 a fost cea mai sângeroasă în rândul civililor, în Ucraina, din aprilie 2022 încoace, după peste patru ani de invazie rusă, se arată în raport, potrivit News.ro.

„După o creștere puternică înregistrată în mai, numărul victimelor civile a continuat să crească și a atins numărul total cel mai mare de civili uciși și răniți din aprilie 2022 încoace”, anunță, într-un comunicat, Misiunea ONU de Supraveghere a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU).

„Cel puțin 293 de civili au fost uciși, iar alți 1.990 au fost răniți în Ucraina” în iunie, precizează HRMMU.

45% dintre victime, lovite în atacuri cu rachete și drone

Potrivit acestui raport, 45% dintre acești civili sunt victime ale unor rachete și drone cu rază lungă de acțiune, în atacuri care au atins în principal orașe aflate departe de linia frontului, mai ales Kievul (centru) și Dnipro (centru-est).

Această evoluție reflectă „folosirea tot mai frecventă a armamentului puternic, deosebit de mortal, în zone urbane dens populate”, a subliniat o reprezentantă a HRMMU, Danielle Bell.

„Riscurile cu care se confruntă civilii nu doar că persistă, ci se agravează atât în amploare, cât și în complexitate”, a adăugat ea.

Nivel record al atacurilor cu drone explozive

În ultimele luni, Rusia și-a intensificat atacurile, mai ales cu rachete balistice, pe care apărarea ucraineană nu reușește să le intercepteze, din cauza lipsei muniției antiaeriene suficiente.

În acest context, nouă țări europene au lansat luni, la un summit al Coaliției Voluntarilor, la Paris, o coaliție „pur defensivă”, în vederea unei consolidări a „capacităților antibalistice” pe continentul european, o muniție care lipsește puternic Kievului.

În raport este evocat un nivel „record” al atacurilor cu drone explozive de-a lungul liniei frontului, de la începutul invaziei ruse la scară mare a Ucrainei, la 24 februarie 2022, soldate cu uciderea a 89 de civili și rănirea altor 588.

Folosirea sistematică a dronelor de către cei doi beligeranți a contribuit la transformarea liniei de contact într-o „zonă mortală”, care se întinde pe câțiva zeci de kilometri.