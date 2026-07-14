Atacul a fost filmat de către un fotograf profesionist, care a participat la salvarea victimei, relatează Cowboy State Daily, potrivit News.ro.

Atacul „mi-a schimbat percepția despre lucrurile la care trebuie să te aștepți de la aceste animale în această perioadă a anului, pentru că nu mi-aș fi imaginat că se poate întâmpla așa ceva”, a declarat fotograful profesionist Mike Macleod.

Atacul a avut loc vineri, în timp ce filma un bizon spectaculos, de 1,80 metri înălțime, care apăruse în campingul de la Bridge Bay. Bizonul a atacat mai întâi mai mulți trecători și vehiculele acestora.

Bizonul i-a urmărit pe bunic și pe nepotul său

Victima și nepotul său se aflau, la acel moment, destul de departe de bizon, la o distanță de securitate de aproximativ 100 de metri. Însă animalul a ales, cu toate acestea, să-i atace. Cei doi drumeți au fugit după niște arbuști, pentru ca să se ascundă. Animalul a încercat să atace o camionetă, după care a continuat să-i urmărească pe cei doi pietoni. El a reușit apoi să treacă prin arbuști și să-l arunce pe bunic în aer.

Fotograful a intervenit pentru a salva victima

Bizonul nu s-a oprit, iar fotograful și alți trecători au intervenit.

„Îmi era frică să nu-l ia în coarne pe bărbat în timp ce era la pământ. Am oprit filmarea și am fugit către bizon, strigând foarte tare, încercând să fiu cât mai impunător și mai intimidant posibil”, a declarat el.

După ce a plecat animalul, salvatorii au fost chemați și l-au preluat pe bărbat.

Fotograful se declară intrigat de faptul că nimeni nu a făcut vreo greșeală care să-l fi determinat pe bizon să atace.

Toată lumea a rămas la o distanță bună și nimic nu explică de ce bizonul i-a luat drept țintă pe bărbatul în vârstă și pe nepotul său.

Bizonul se află, din iunie și până în septembrie, în perioada de împerechere, în care este agitat, iritat și debordează de energie.

Un copil în vârstă de 12 ani a fost rănit de către un bizon în același sector, la 26 iunie.