”Discursul urii rasiste” al preşedintelui american Donald Trump şi altor oficiali politici împreună cu o înăsprire a operaţiunilor de primare a imigranţilor alimentează încălcări grave ale drepturilor omului, acuză miercuri într-un raport un organism de supraveghere al ONU, relatează AFP.

Comitetul ONU pentru Eliminarea Urii Rasiale (CERD) se declară profund îngrijorat de ascensiunea unui ”discurs al urii rasiste” şi de folosirea unui ”limbaj dezumanizant” şi unor stereotipuri dăunătoare împotriva imigranţilor, refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în Statele Unite.

Aceste grupuri au fost prezentate ”drept criminali sau drept o povară de către responsabili politici şi personalităţi publice influente la cel mai înalt nivel al statului, mai ales de către preşedintele său”, denunţă în acest raport Comitetul.

Această situaţie ”încurajează intoleranţa şi poate incita la discriminare rasială (şi la) infracţiuni ale urii”, avertizează el.

CERD cere Washingtonului ”să-şi asume responsabilităţile, prin desfăşurarea unor anchete eficiente, aprodfundate şi imparţiale” cu privire la toate presupusele încălcări.

Comitetul cere de asemenea Washingtonului să condamne în mod public discriminarea rasială şi aceste discursuri ale urii.

ICE ”recurge sistematic la profilare rasială”

CERD, care este alcătuit din 18 experţi independenţi însărcinaţi să supravegheze punerea în aplicare de către state a Convenţiei internaţionale a eliminării rasismului, se declară îngrijorat grav de ”rcurgerea sistematică la profilare rasială” de către agenţii serviciului de Imigraţie şi Vamă (ICE) şi de către alţi agenţi desfăşuraţi în cadrul reprimării imigraţiei desfăşurată de către Donald Trump.

Luarea ca ţintă a unor ”persoane de origine hispanică/latino, africană sau asiatică şi controale de identitate arbitrare (...) au condus la o presupusă arestare masivă de refugiaţi, solicitanţi de azil, migranţi sau persoane percepute în acest fel”, arată Comitetul.

În raport se arată că cel puţin 675.000 de persoane au fost expulzare începând din ianuarie 2025, data întoarcerii lui Donald Trump la putere.

Comitetul denunţă în particular ”folosirea excesivă a forţei în operaţiuni de controlul imigraţiei” şi subliniază că cel puţin opt persoane au fost ucise începând din ianuarie în operaţiuni ale ICE sau în timp ce se aflau în custodia ICE.

Acest raport al CERD apare în urma unei cereri urgente depuse la începutul lui februarie de către incluenta organizaţie de apărare a drepturilor civile American Civil Liberties Union (ACLU).

ACLU a cerut CERD ”să ancheteze cu privire la încălcări grave comise de către Statele Unite ale obligaţiilor pe care le au în domeniul drepturilor omului” în statul Minnesota, în care doi manifestanţi au fost ucişi prin împuşcare de către poliţişti de la Imigraţie în ianuarie.

Această cerere a fost depusă în baza procedurii de alertă şi de acţiune rapidă a CERD, care-i permite să se sesizeze în probleme urgente între sesiunle ordinare.

Cetățeni americani uciși și copil de 5 ani arestat de ICE

Mii de agenţi federali - inclusiv agenţi ICE - au desfăşurat la începului acestui an, în statul Minnesota. mai multe săptămâni de raiduri masive şi arestări, pe care administraţia Trump le-a prezentat ca fiind operaţiuni care vizeză infractori penali.

Această operaţiune controversată s-a încheiat luna trecută, pe fondul unei indignări tot mai mari în Statele Unite, după uciderea a doi cetăţeni americani - Renee Good şi Alex Pretti -, omorâţi prin împuşcare de către agenţi federali, la Minneapolis, şi arestarea unui copil în vârstă de cinci ani.

CERD denunţă de asemenea ”creşterea drastică” a numărului persoanelor deţinute în centre de retenţie pentru migranţi - care a crescut de la 40.000, la sfârşitiul lui 2024, la aproximativ 73.000 la începutul lui 2026.

Comitetul îşi exprimă îngrijorarea faţă de informaţii despre ”condiţii inumane şi de îngrijiri medicale inadecvate” în aceste centre şi deplânge moartea în detenţie a cel puţin 29 de migranţi în 2025 şi altor cel puţin şase în ianuarie.

CERD trage totodată un semnal de alarmă împotriva deciziei Washingtonului de a abroga vechi directive care linitează operaţiunile de control al imigraţiei şi a arestărilor în apropierea şcolilor, spitalelor şi instituţiilor religioase.

Între alte recomandări, CERD cere Statelor Unite să suspende toate aceste operaţiuni şi să efectueze o examinare - care să aibă la bază drepturile omului - a măsurilor legislative adoptate începând din ianuarie 2025.