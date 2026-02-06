Postarea, care îi arăta pe soții Obama cu fețele suprapuse peste corpuri de maimuțe în junglă, pe fondul melodiei „The Lion Sleeps Tonight", a fost ștearsă vineri dimineața, după ce Casa Albă a dat vina pe „un angajat care a publicat din greșeală", relatează CNN, preluat de news.ro.

Până atunci, reacțiile negative se multiplicaseră rapid.

Senatorul republican Tim Scott, singurul republican de culoare din Senat, a calificat materialul drept „cel mai rasist lucru pe care l-am văzut la Casa Albă” și i-a cerut președintelui să îl elimine. Reprezentantul republican Mike Lawler, considerat vulnerabil politic, a condamnat postarea drept „greșită și incredibil de jignitoare".

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, minimizase inițial incidentul, numindu-l „indignare falsă” și descriind videoclipul drept „un meme de pe internet care îl înfățișează pe președinte ca pe Regele Junglei". Ulterior, un oficial a confirmat ștergerea și a invocat eroarea unui angajat.

Videoclipul promova afirmații considerate false despre fraudarea alegerilor din 2020 prin mașini de vot. Soții Obama apăreau scurt spre final, cu fețele suprapuse peste maimuțe.

Incidentul se înscrie într-o serie de postări rasiste ale lui Trump: anul trecut, a distribuit un videoclip AI cu Barack Obama arestat în Biroul Oval, iar membri ai administrației sale au promovat imagini modificate cu liderul democrat Hakeem Jeffries purtând mustață falsă și sombrero, descrise de acesta drept rasiste.

Familia Obama nu a comentat deocamdată.