Asta, în contextul în care, cu puțin timp în urmă, Trump a provocat un scandal de proporții, după ce a postat pe rețelele sociale un clip realizat cu AI, cu imaginea soților Obama, catalogat extrem de rasist.

Donald Trump: „Sărbătorim cea de-a 100-a aniversare a Lunii Istoriei Afro-Americane. E un eveniment important. O sută! Uau! E ceva special. A 100-a aniversare... 150 e bine, dar 200 e și mai bine, nu? Ei, 100 e mai bine”.

Președintele și-a început discursul prin a lăuda câteva personalități de culoare. Dar n-a ezitat să-i scoată în evidență pe cei care s-au declarat de-a lungul timpului susținătorii lui.

Donald Trump: „Din lumea rock&roll la cea a rap-ului, avem artiști de culoare precum Chuck Berry, Muddy Waters. Dar ce spuneți de Nicki Minaj? O iubim pe Nicki Minaj, nu-i așa? Eu o iubesc pe Nicki Minaj. A fost aici acum câteva săptămâni. E atât de frumoasă. Pielea ei e atât de frumoasă. I-am și spus: „Nicki, ești atât de frumoasă!” Unghiile ei sunt atât de lungi, așa că am întrebat-o: „Nicki, sunt reale?”.

Evenimentul organizat de Casa Albă are loc la câteva zile după ce președintele a provocat un scandal prin distribuirea unu videoclip generat de Inteligența Artificială, în care soții Barack și Michelle Obama erau înfățișați în chip de maimuțe. Postarea a fost ștearsă în urma noianului de reacții. Dar Trump a refuzat să-și ceară scuze, susținând că a fost acuzat în mod calomnios de rasism. Lucru subliniat încă o dată și în cadrul evenimentului de miercuri.

Donald Trump: „Mike Tyson, băiete, îți spun eu, Mike mi-a fost loial. Ori de câte unii vin să spună: „Trump e rasist, ceea ce a devenit deja ca un slogan: „Trump e rasist!", Mike Tyson spune: „Nu e rasist, e prietenul meu". A fost alături de mine de la început, și la bine și la rău. Mike Tyson e un tip grozav și a fost atât de loial. Întotdeauna a fost loial. Acest președinte de aici, în timp ce priviți această mare de americani de culoare, acest președinte vă aude. Acestui președinte îi pasă de voi!”.