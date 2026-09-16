Oficialii Fed au votat pentru majorarea cu 0,25 puncte procentuale a dobânzii de politică monetară, până la un interval de 3,75%-4%, anulând astfel una dintre cele trei reduceri de dobândă operate anul trecut, notează CNN.

Toți membrii cu drept de vot ai Fed au susținut decizia de miercuri, inclusiv președintele instituției, Kevin Warsh (foto articol, stânga), ceea ce evidențiază preocupările legate de inflație, care s-a menținut la un nivel ridicat în ultimii cinci ani. Reziliența pieței muncii le permite, de asemenea, oficialilor Fed să își concentreze atenția asupra inflației.

„Inflaţia rămâne ridicată. Acţiunea de politică monetară de astăzi va sprijini revenirea mai rapidă la obiectivul de 2% al Comitetului. Comitetul va asigura stabilitatea preţurilor”, a transmis Fed.

Preşedintele Fed, Kevin Warsh, a declarat că inflaţia a fost ”prea ridicată... pentru prea mult timp” şi că banca centrală trebuie să fie convinsă că aceasta se îndreaptă suficient de rapid către ţinta de 2%. El a precizat că economia şi piaţa muncii rămân solide, însă inflaţia persistentă şi tensiunile din Orientul Mijlociu au contribuit la decizia unanimă.

Cea mai recentă decizie a Fed vine după luni de război în Orientul Mijlociu, care a perturbat piețele energetice și riscă să facă inflația mai persistentă și să o extindă către mai multe sectoare ale economiei. Indicatorul preferat de Fed pentru măsurarea inflației în luna august urmează să fie publicat la sfârșitul acestei luni, însă o estimare realizată de Rezerva Federală din Cleveland arată că acesta este probabil să fi crescut din august până la începutul lunii septembrie.

Oficialii sunt, de asemenea, preocupați de posibilul impact inflaționist al investițiilor masive în dezvoltarea inteligenței artificiale, pe care unii l-au descris drept un risc major.

Decizia de miercuri reprezintă prima schimbare importantă a dobânzilor sub conducerea lui Kevin Warsh, care a declarat în repetate rânduri că acționează independent în calitate de șef al Fed. Majorarea dobânzii l-ar putea pune în conflict cu președintele Donald Trump, care l-a numit în funcție după ce a făcut presiuni repetate asupra băncii centrale pentru reducerea dobânzilor.

Directorul Consiliului Economic Național, Kevin Hassett, a declarat miercuri pentru CNN că președintele va accepta cea mai recentă majorare de dobândă a Fed.

Cu toate acestea, președintele nu a renunțat la solicitările privind reducerea dobânzilor, iar la începutul acestei luni a amenințat chiar că va întrerupe relațiile comerciale cu mai multe țări dacă Fed nu reduce dobânzile. Trump nu l-a atacat pe Warsh și, în schimb, a criticat Consiliul Guvernatorilor al Fed, una dintre structurile cu rol central în conducerea băncii, pe care l-a descris drept „ostil”. Deciziile privind dobânzile nu sunt luate de Consiliul Guvernatorilor în sine, ci de un grup mai larg din cadrul băncii centrale, din care face parte și acest consiliu.

Donald Trump, în conflict cu fostul șef al Rezervei Federale din cauza dobânzii de politică monetară

Numirea lui Kevin Warsh a avut loc într-un context de escaladare a conflictului dintre Casa Albă şi Federal Reserve (banca centrală a SUA): Trump a deschis în ianuarie o anchetă penală împotriva lui Powell şi a încercat demiterea guvernatorului Lisa Cook, caz aflat acum la Curtea Supremă.

Conflictul Trump-Powell durează de ani de zile și nu este unul personal, ci unul legat de politica monetară. Trump își dorea dobânzi mai mici pentru a stimula economia și creșterea burselor, în timp ce Powell insista asupra independenței Fed și asupra controlului inflației.

În ultimul an, Rezerva Federală a menținut neschimbată timp de trei ani dobânda în pofida presiunilor venite de la Casa Albă. Oficialii Fed s-au declarat preocupați de efectul tarifelor comerciale impuse de Trump asupra inflației și au preferat prudența.