Judecătorul pentru audieri preliminare de la Tribunalul din Sulmona a dispus trimiterea lor în judecată, admițând solicitările Parchetului din Abruzzo și considerând suficiente probele strânse în timpul anchetei, potrivit FanPage.

Faptele de care sunt acuzați agenții, care la momentul respectiv lucrau la secția de poliție rutieră din Pratola Peligna, datează din perioada 2019-2022. Cazul a ieșit la iveală în cadrul unei ample anchete privind presupuse nereguli comise în timpul programului de lucru, care a inclus și interceptări, convorbiri telefonice și monitorizarea poziției prin GPS.

Anchetatorii susțin că faptele s-ar fi repetat în timp

Potrivit Parchetului din Sulmona, investigațiile au scos la iveală comportamente ilegale ale agenților care nu ar fi fost ocazionale, ci repetate în timp.

Printre episoadele reclamate se numără neintervenția în cazul unor vehicule rămase în pană și chiar la un accident rutier. În esență, agenții ar fi raportat că au ajuns în zonele indicate, deși în realitate nu s-ar fi deplasat acolo.

Ancheta a vizat inițial 19 agenți, însă doar 11, inclusiv unii care între timp s-au pensionat, au fost trimiși în judecată, în timp ce ceilalți au fost achitați.

În faza inițială a anchetei a fost dispusă și măsura preventivă a suspendării din serviciu, însă Tribunalul de Reexaminare a decis ulterior reintegrarea lor.

Acuzații de fals, delapidare și furt

Suspecții, care resping ferm toate acuzațiile și sunt pregătiți să se apere în instanță, se confruntă cu mai multe capete de acuzare, printre care fals, delapidare și chiar furt.

Printre faptele pentru care au fost trimiși în judecată se numără presupusa folosire în scop personal a mașinilor de serviciu și presupusul furt de ciocolată dintr-o benzinărie.

Procesul va începe în luna decembrie.