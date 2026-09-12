Atacantul de 27 de ani al Real Madrid și al naționalei Franței a spus că înțelege că meme-ul generat de IA are o „latură amuzantă”, dar că acesta minimalizează problemele grave, potrivit News.ro.

Se pare că acesta este folosit de unii fani pe rețelele sociale pentru a ilustra modul în care Mbappé domină meciurile, în timp ce alții au sugerat că se referă la influența sa în cadrul cluburilor.

Mbappé: „Există o latură care nu este chiar atât de amuzantă”

Într-un interviu acordat revistei France Football, Mbappé a declarat: „Există o latură amuzantă, pentru că se simte că, pentru unii oameni, este o glumă binevoitoare. Apoi, există o latură care nu este chiar atât de amuzantă, pentru că știm ce rău au provocat astfel de oameni de-a lungul istoriei. Să fii comparat cu oameni care ucid alți oameni sau care au făcut milioane și milioane de oameni să sufere... Nu cred că am făcut așa ceva în viața mea. Pe de o parte, știu că se face în glumă și nu merge atât de departe, dar uneori dezvăluie o lipsă de conștiință politică și umană în rândul oamenilor.”

Porecla „Mobut”, folosită de Ousmane Dembélé

Mbappé a făcut referire și la porecla „Mobut” pe care i-a dat-o coechipierul său din naționala Franței, Ousmane Dembélé, în timpul Cupei Mondiale din 2026.

Această poreclă provine de la Mobutu Sese Seko, dictatorul care a condus Republica Democratică Congo – fostul Zair – timp de trei decenii.

„Ousmane, asta e altceva. A preluat-o de pe rețelele sociale. Doar glumește”, a spus Mbappé.