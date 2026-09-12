Vreme instabilă în România până duminică seara. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic. HARTĂ

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 12 septembrie, ora 10:00 - 13 septembrie, ora 22:00, vremea va fi în general instabilă, sâmbătă (12 septembrie) în jumătatea de est a teritoriului, iar duminică (13 septembrie) în sud-est şi local în centru şi sud.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm) şi vijelii (viteze în general de 40 - 60 km/h). În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 10 - 15 l/mp şi pe arii restrânse de peste 30 l/mp.

Vântul va prezenta intensificări temporare, în sud-vest, în est, precum şi la munte în general cu viteze de 40 - 60 km/h.

În plus, ANM a emis un Cod galben de intensificări ale vântului, în intervalul 12 septembrie, ora 10:00 - 12 septembrie, ora 20:00, în judeţele Mehedinţi şi Dolj.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, în judeţele menţionate vântul va prezenta intensificări cu viteze de 50 - 65 km/h.