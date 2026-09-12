Vreme instabilă în România până duminică seara. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic. HARTĂ

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 12 septembrie, ora 10:00 - 13 septembrie, ora 22:00, vremea va fi în general instabilă, sâmbătă (12 septembrie) în jumătatea de est a teritoriului, iar duminică (13 septembrie) în sud-est şi local în centru şi sud.
Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm) şi vijelii (viteze în general de 40 - 60 km/h). În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 10 - 15 l/mp şi pe arii restrânse de peste 30 l/mp.
Vântul va prezenta intensificări temporare, în sud-vest, în est, precum şi la munte în general cu viteze de 40 - 60 km/h.
În plus, ANM a emis un Cod galben de intensificări ale vântului, în intervalul 12 septembrie, ora 10:00 - 12 septembrie, ora 20:00, în judeţele Mehedinţi şi Dolj.
Pe parcursul zilei de sâmbătă, în judeţele menţionate vântul va prezenta intensificări cu viteze de 50 - 65 km/h.
Cod galben de ploi torențiale în Moldova și zona montană
De asemenea, ANM a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse torenţiale însemnate cantitativ în intervalul 12 septembrie, ora 14:00 - 13 septembrie, ora 05:00, în judeţele Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Brăila şi zona de munte a judeţelor Buzău şi Prahova.
Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 20 - 25 l/mp şi local de peste 30 - 40 l/mp, a indicat Administraţia Naţională de Meteorologie.
Cum va fi vremea în București
Meteorologii estimează o vreme caldă pentru zona Municipiului Bucureşti, sâmbătă, însă duminică se va înregistra o răcire şi vor apărea averse şi intensificări ale vântului.
Astfel, în perioada 12 septembrie, ora 10:00 - 13 septembrie, ora 09:00, în Capitală vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări îndeosebi după-amiaza şi noaptea, când vor fi averse (cantităţi de apă în general de 3 - 5 l/mp, izolat 8 - 10 l/mp) şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat.
Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 14 - 15 grade.
Totodată, în intervalul 13 septembrie, ora 09:00 - 13 septembrie, ora 22:00, vremea se va răci, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade.
Cerul va fi temporar noros şi îndeosebi după-amiaza şi seara vor fi averse (cantităţi de apă în general de 5 - 10 l/mp) şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat.
Municipiul Bucureşti se va afla, în intervalul 12 septembrie, ora 10:00 - 13 septembrie, ora 22:00, sub o informare de instabilitate atmosferică.