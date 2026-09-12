Vreme instabilă în România până duminică seara. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic. HARTĂ

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
62595244

Meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică şi cantităţi însemnate de apă, ce vizează iniţial jumătatea de est a ţării, apoi fenomenele meteo se extind în sud-est şi local în centru şi sud, până duminică.

autor
Mihaela Ivăncică

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 12 septembrie, ora 10:00 - 13 septembrie, ora 22:00, vremea va fi în general instabilă, sâmbătă (12 septembrie) în jumătatea de est a teritoriului, iar duminică (13 septembrie) în sud-est şi local în centru şi sud.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm) şi vijelii (viteze în general de 40 - 60 km/h). În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 10 - 15 l/mp şi pe arii restrânse de peste 30 l/mp.

Vântul va prezenta intensificări temporare, în sud-vest, în est, precum şi la munte în general cu viteze de 40 - 60 km/h.

În plus, ANM a emis un Cod galben de intensificări ale vântului, în intervalul 12 septembrie, ora 10:00 - 12 septembrie, ora 20:00, în judeţele Mehedinţi şi Dolj.

Recomandări Video

Pe parcursul zilei de sâmbătă, în judeţele menţionate vântul va prezenta intensificări cu viteze de 50 - 65 km/h.

Cod galben de ploi torențiale în Moldova și zona montană

De asemenea, ANM a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse torenţiale însemnate cantitativ în intervalul 12 septembrie, ora 14:00 - 13 septembrie, ora 05:00, în judeţele Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Brăila şi zona de munte a judeţelor Buzău şi Prahova.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). În intervale scurte de timp (1 - 3 ore) şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 20 - 25 l/mp şi local de peste 30 - 40 l/mp, a indicat Administraţia Naţională de Meteorologie.

Cum va fi vremea în București

Meteorologii estimează o vreme caldă pentru zona Municipiului Bucureşti, sâmbătă, însă duminică se va înregistra o răcire şi vor apărea averse şi intensificări ale vântului.

Astfel, în perioada 12 septembrie, ora 10:00 - 13 septembrie, ora 09:00, în Capitală vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări îndeosebi după-amiaza şi noaptea, când vor fi averse (cantităţi de apă în general de 3 - 5 l/mp, izolat 8 - 10 l/mp) şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 14 - 15 grade.

Totodată, în intervalul 13 septembrie, ora 09:00 - 13 septembrie, ora 22:00, vremea se va răci, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade.

Cerul va fi temporar noros şi îndeosebi după-amiaza şi seara vor fi averse (cantităţi de apă în general de 5 - 10 l/mp) şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat.

Municipiul Bucureşti se va afla, în intervalul 12 septembrie, ora 10:00 - 13 septembrie, ora 22:00, sub o informare de instabilitate atmosferică. 

Sute de voluntari au amenajat o masă gigant în inima Bucureștiului. Scopul nobil pentru care se doboară un record mondial

Sursa: ANM

Etichete: vremea, cum va fi vremea, anm, meteo, ploi,

Articol recomandat de sport.ro
OUT de la FCSB! Starul lui Gigi Becali și-a făcut bagajele: „Scapă de presiunea patronului”
OUT de la FCSB! Starul lui Gigi Becali și-a făcut bagajele: „Scapă de presiunea patronului”
Citește și...
Vremea
Caniculă în România, la mijloc de septembrie: ”Insuportabil”. Vremea se schimbă brusc, cu ploi abundente și frig

Vara nu se dă dusă din vestul Romaniei. La mijloc de septembrie, temperaturile au doborât recorduri absolute pentru această perioadă. Mai multe județe sunt sub cod galben și portocaliu de caniculă. 
Vremea
Vremea azi, 12 septembrie 2026. Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Temperaturile scad simțitor

Astăzi temperaturile scad simțitor în vest, în nord și în centru, dar vremea se menține călduroasă în sud și în sud-est. Maximele pleacă de la 17 grade în Maramureș și ajung la 32 de grade în sud-estul Munteniei și în Dobrogea.

Vremea
Vremea azi, 11 septembrie. Temperaturile ajung la 36 de grade. Zonele unde va ploua

Vineri se face și mai cald. În Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, de asemenea în Transilvania și în sud-vestul Munteniei, maximele se vor situa între 30 și 36 de grade, iar disconfortul termic va crește.

Recomandări
Știri Actuale
DW: ”Războiul Rusiei ajunge în România”. Germanii remarcă lentoarea autorităților de la București

Războiul Rusiei a ajuns în România și Republica Moldova, constată nemții de la Deutsche Welle, într-un articol care evidențiază și reacțiile lente ale Bucureștiului față de repetatele agresiuni moscovite. DW consideră incursiunile ruse drept deliberate.

Stiri externe
Criza carburanților se adâncește: motorina atinge recorduri în SUA, iar în Germania trece de 2 euro pe litru

În Orientul Mijlociu, tensiunile rămân ridicate. Arabia Saudită a anunțat aseară că o conductă petrolieră importantă a fost lovită cu drone lansate din Irak.

Vremea
Vreme instabilă în România până duminică seara. ANM anunță ploi torențiale și vânt puternic. HARTĂ

Meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică şi cantităţi însemnate de apă, ce vizează iniţial jumătatea de est a ţării, apoi fenomenele meteo se extind în sud-est şi local în centru şi sud, până duminică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 12 Septembrie 2026

02:05:42

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2026

01:47:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21 | Toamna și sănătatea inimii: cum ne pregătim

33:38

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 17

22:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Spectacolul din Premier League revine pe VOYO! Liverpool - Fulham, pe Sport.ro! Alte patru meciuri se joacă de la ora 17:00

Sport

Sunderland - Arsenal, 22:00, LIVE pe VOYO SPORT 1. Campioana en-titre poate urca pe prima poziție