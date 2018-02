ONU cere stingerea imediată a conflictului din Siria. Armata israeliană prezintă imagini din timpul atacului

Potrivit AFP, citat de Mediafax, Guterres a subliniat că toate părţile implicate trebuie să respecte rezoluţiile internaţionale şi a cerut ca toate părţile să se implice pentru "dezarmorsarea imediată şi necondiţionată a violenţelor".

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon a cerut Consiliului de Securitate să condamne acţiunile Iranului şi să-i oprească "provocările", declarâd că Organizaţia Naţiunilor Unite nu poate "să stea impasibilă în timp ce Iranul instigă la escaladări periculoase şi încălcă rezoluţiile ONU".

Israelul afirmă că a afectat puternic sistemul de apărare anti-aeriană sirian, susţinând că atacul masiv lansat sâmbătă în Siria după ce o dronă a intrat în teritoriul israelian şi un avion de luptă israelian a fost doborât, este cel mai puternic din 1982. Purtătorul de cuvânt al Forţelor Armate israeliene a postat pe contul său de Twitter şi imagini cu drona, dar şi din timpul atacului asupra poziţiilor siriene.

Original footage showing #Iranian UAV infiltrating and then shot down over Israel, and #IDF strike on Iranian command vehicle in #Syria pic.twitter.com/Sz6poAOdjc