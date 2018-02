Atac „de anvergură” în Siria. Un avion de luptă israelian a fost doborât

Într-un comunicat citat de AFP, aviaţia israeliană a anunțat călovit 12 obiective, între care trei baterii de apărare antiaeriană şi patru ţinte iraniene neprecizate dar „care aparţin dispozitivului militar iranian în Siria'”, informează Agerpres.

Tot sâmbătă, un avion de luptă F16 israelian s-a prăbuşit în Israel, iar unul dintre piloţi a fost grav rănit, în cursul unor tiruri ale apărării antiaeriene siriene care a ripostat la loviturile lansate de armata israeliană.

„Forţele de apărare din Israel au vizat sisteme de control iraniene în Siria care au trimis drona în spaţiul aerian israelian. Tiruri antiaeriene siriene intense, un F16 s-a prăbuşit în Israel, piloţii sunt teferi şi în siguranţă”, a declarat pe Twitter un purtător de cuvânt al armatei, locotenent Jonathan Conricus.

Poliţia a anunţat că avionul F16 s-a prăbuşit în regiunea Jezreel, la est de oraşul Haifa, în nordul Israelului.

„Iranul este responsabil de această gravă încâlcare a suveranităţii israeliene”, a mai spus purtătorul de cuvânt al armatei.

Video appears to show a man scrambling to save children from air strikes in Syria, carrying them to an emergency vehicle. https://t.co/ti8SnI46O9 pic.twitter.com/G0bm9q3a0P