Intervenind în cadrul Consiliului de Securitate, oficialul a descris nivelul violențelor din regiune ca fiind „profund alarmant”, relatează France Presse, preluată de Agerpres.

Mesajul liderului ONU a fost transmis membrilor Consiliului de Securitate de către Ramiz Alakbarov, reprezentantul adjunct al ONU pentru Orientul Mijlociu. Prin intermediul acestuia, Guterres a „condamnat din nou cu fermitate extinderea neîncetată a aşezărilor israeliene în Cisiordania”, subliniind caracterul abuziv al acestor acțiuni din perspectiva dreptului internațional.

„Anexarea progresivă a Cisiordaniei este ilegală, fără efect juridic şi trebuie să înceteze”, a afirmat tranșant secretarul general.

În discursul său, Guterres a detaliat abuzurile la adresa populației locale, denunțând „atacurilor persistente şi în creştere din partea coloniştilor”, precum și „demolările ilegale” de bunuri palestiniene și „expansiunea rapidă a coloniilor”. Impactul acestor măsuri este unul devastator pentru perspectivele de pace, a avertizat oficialul: „Aceste evoluţii sunt contrare dreptului internaţional, contribuie şi mai mult la ocupaţia israeliană ilegală şi aduce atingere dreptului poporului palestinian la autodeterminare”.

Răspunderea pentru pace e de ambele părți

Totodată, apelul Națiunilor Unite a vizat responsabilitatea ambelor părți implicate în conflict. „Atacurile palestinienilor împotriva israelienilor trebuie să înceteze de asemenea. Toţi autorii trebuie să răspundă pentru acţiunile lor”, a cerut Guterres, criticând totodată „provocările periculoase” și „retorica incendiară” promovate de liderii politici „din toate taberele”.

Contextul securitar din Cisiordania s-a degradat vizibil, violențele comise de coloniștii israelieni înmulțindu-se considerabil după atacurile din 7 octombrie 2023, comise de gruparea islamistă Hamas pe teritoriul Israelului. În prezent, în coloniile din Cisiordania trăiesc peste 500.000 de israelieni, alături de o populație de aproximativ trei milioane de palestinieni.