El a avertizat că politica actuală a Israelului în această zonă „sădește semințele pentru următorul 7 octombrie”, relatează Haaretz, preluat de news.ro.

„Ceea ce vedem astăzi în Cisiordania este următorul 7 octombrie”, a declarat Pardo pentru televiziunea de știri Canal 13, care i-a însoțit pe Pardo și grupul său în turul lor prin Cisiordania. „Se va întâmpla într-un mod diferit și ar putea fi mult mai dureros, deoarece situația din Cisiordania este mai complicată”, a avertizat fostul șef al spionajului israelian.

„Mama mea este o supraviețuitoare a Holocaustului”, a ținut să precizeze Pardo.

El s-a născut în Tel Aviv într-o familie de evrei sefarzi. Tatăl său era imigrant din Turcia, iar mama sa era evreică de origine sârbă.

„Ceea ce am văzut aici astăzi mi-a amintit de evenimentele care au avut loc în secolul trecut într-o țară foarte dezvoltată – aceleași fenomene îndreptate acolo împotriva evreilor. Și mă simt rușinat să fiu evreu aici, astăzi”, a declarat Pardo.

Pardo a fost ales în 2011 să conducă Mossadul chiar de către prim-ministrul Benjamin Netanyahu și a rămas în funcție până în 2016, devenind ulterior un critic al premierului.

Pardo: statul refuză să se implice

Întrebat dacă mai are încredere în forțele de ordine israeliene pentru a face față violenței extremiștilor evrei din Cisiordania, Pardo a spus că autoritățile înțeleg ce se întâmplă, dar au ales să nu acționeze.

În ciuda acestui fapt, Pardo spune că situația poate fi remediată „dacă s-ar dori”, dar avertizează că „va fi un preț foarte mare” de plătit. „Este mai bine să nu ajungem în acel punct. Ceea ce am văzut astăzi (în Cisiordania) este amenințarea existențială împotriva Israelului”, a afirmat el.

Numărul atacurilor naționaliste comise de evrei împotriva palestinienilor din Cisiordania a crescut continuu și brusc începând cu 7 octombrie 2023, înregistrându-se un total de 1.720 de astfel de incidente în această perioadă, potrivit datelor instituției de apărare israeliene, publicate în ianuarie.

Luna trecută, șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a declarat că incidentele violente comise de coloniști „provoacă daune strategice extraordinare” operațiunilor IDF (armata israeliană – n.r.), dar a insistat că acestea sunt cauzate de o minoritate care nu reprezintă populația de coloniști.

De când a demisionat din funcția de director al Mossadului, în 2016, Tamir Pardo a fost un critic vocal al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și al modificărilor sale legislative în privința justiției din 2023. El a cerut demisia lui Netanyahu și trimiterea acestuia în judecată sub acuzația de participare la o lovitură de stat și a acuzat guvernul israelian că patronează un stat de apartheid. De asemenea, l-a acuzat pe Netanyahu că plănuiește să atace direct Iranul și că îi spionează atât pe el, cât și pe Benny Gantz, care a fost șef al Statului Major General al IDF.