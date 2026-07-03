Crește astfel riscul producerii unor fenomene meteo extreme la nivel mondial, precum valuri de căldură, secetă și ploi torențiale.

Potrivit Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), condiţiile El Niño au apărut în Pacificul tropical şi „ar urma să se intensifice rapid în următoarele luni, crescând probabilitatea de valuri de căldură, secetă, ploi abundente şi alte fenomene meteorologice extreme în numeroase regiuni ale lumii”, relatează AFP.

Buletinul sezonier privind clima, publicat lunar de OMM, semnalează o evoluţie rapidă către un episod El Niño „de intensitate ridicată” între iulie şi septembrie, corespunzând nivelului 3 pe o scară de 4, indică agenţia ONU într-un comunicat.

Această nouă evaluare a situaţiei o completează pe cea publicată pe 2 iunie de OMM, care anunţa iminenţa unui episod El Niño. Câteva zile mai târziu, pe 11 iunie, Agenţia Americană pentru Observarea Oceanelor şi Atmosferei (NOAA) a confirmat că fenomenul a început în luna mai. Acest fenomen climatic natural se produce, de obicei, o dată la doi până la şapte ani şi durează aproximativ nouă până la douăsprezece luni, potrivit OMM.

Ce efecte poate avea fenomenul El Niño

Acesta determină creşterea temperaturii apei în centrul şi estul Pacificului ecuatorial, modificând la scară globală regimurile vântului, presiunii atmosferice şi precipitaţiilor. De asemenea, exercită o influenţă mai puternică asupra temperaturilor globale în cursul anului care urmează apariţiei sale, precizează OMM.

„Fenomenul El Niño este deja prezent şi ar urma să se intensifice rapid, atingând o intensitate puternică”, a declarat secretara generală a OMM, Celeste Saulo, citată în comunicat.

„Acesta va spori probabilitatea apariţiei secetei şi a precipitaţiilor abundente, precum şi riscurile de valuri de căldură terestre şi marine în numeroase regiuni ale lumii”, a adăugat ea.

Cum se va manifesta El Niño în Europa

Ultimul episod El Niño, din 2023 şi 2024, a făcut ca aceşti ani să fie cei mai calzi înregistraţi vreodată. Fenomenul ciclic afectează, printr-un efect de domino, clima globală timp de mai multe luni.

Potrivit OMM, previziunile principalelor centre mondiale indică o creştere constantă şi semnificativă a temperaturilor oceanice în centrul şi estul Pacificului ecuatorial, „cu anomalii medii sezoniere ale temperaturii suprafeţei mării, care ar urma să depăşească 2°C în principalele regiuni monitorizate”.

Organizaţia subliniază că modelele de prognoză „sunt remarcabil de concordante, ceea ce conferă un grad ridicat de încredere în perspectivele de evoluţie”. Se preconizează că El Niño va continua să se intensifice în timpul toamnei boreale – din septembrie până în noiembrie – iar „influenţa sa ar urma să se extindă atunci asupra multor regiuni ale globului”.

Regiunile în care sunt așteptate cele mai mari schimbări

În acelaşi timp, temperaturile din bazinul Atlanticului ecuatorial ar trebui să rămână, în general, peste valorile normale. OMM prevede „o probabilitate copleşitoare” de temperaturi peste medie în aproape toate zonele populate, cu excepţia regiunilor polare, pentru perioada iulie-septembrie.

De asemenea, se prevăd precipitaţii mai abundente decât în mod normal în centrul şi estul Pacificului ecuatorial, precum şi precipitaţii sub nivelul normal în anumite zone ale Oceanului Indian tropical, pe subcontinentul indian şi într-o mare parte a Australiei.

În Africa ecuatorială, prognozele indică un contrast est-vest: precipitaţii peste normal în nordul Golfului Guineei, dar sub nivelul normal în Cornul Africii.

Sunt de aşteptat, de asemenea, precipitaţii sub nivelul normal în Caraibe, în nord-vestul Americii de Sud şi în anumite regiuni din America Centrală, în timp ce sud-vestul Statelor Unite ar trebui să înregistreze condiţii mai umede decât media.

În Europa, se aşteaptă un contrast nord-sud, cu precipitaţii mai abundente în sud şi mai puţine în nord, chiar dacă previziunile sunt mai puţin fiabile decât în multe alte regiuni.