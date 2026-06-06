În raportul său zilnic, Organizația Mondială a Sănătății a înregistrat 452 de cazuri confirmate, dintre care 82 de decese, în Republica Democratică Congo (RDC), unde epidemia a fost declarată în urmă cu trei săptămâni.

În țara vecină, Uganda, organizația a înregistrat, de asemenea, 19 cazuri confirmate, dintre care două decese.

Numărul total de 471 de cazuri și 84 de decese reprezintă o creștere de 100 de cazuri și 20 de decese față de ziua precedentă.

OMS avertizează asupra extinderii epidemiei

Această creștere survine pe fondul înmulțirii avertismentelor potrivit cărora epidemia actuală, pe care OMS a calificat-o drept urgență de sănătate publică de proporții internaționale, ar putea rivaliza cu epidemia record din 2014/16, care a provocat peste 11.000 de decese în Africa de Vest.

În absența unor măsuri ferme de sănătate publică, "acest nivel este posibil", a declarat Jason Asher, din cadrul departamentului de prognoză și analiză a epidemiilor al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC, principala agenție sanitară americană).

Virusul Ebola, care se transmite prin contact direct și prin fluide corporale, a cauzat moartea a peste 15.000 de persoane în Africa în ultimii 50 de ani.

Epidemia actuală a fost declarată pe 15 mai în nord-estul RDC, dar se crede că virusul se răspândea deja în secret de ceva timp.

Nu există niciun vaccin și niciun tratament aprobat împotriva formei rare a virusului Ebola din specia Bundibugyo, care a provocat epidemia actuală.

Plan de 518 milioane de dolari pentru combaterea Ebola

OMS și Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au lansat vineri un plan în valoare de 518 milioane de dolari (446 milioane de euro) pentru combaterea epidemiei în următoarele șase luni, punând accentul în special pe consolidarea supravegherii, a testelor de laborator și a prevenirii infecțiilor.

"Epidemia avansează rapid și noi încă alergăm după ea", a declarat vineri directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în fața jurnaliștilor.

"Trebuie să oprim epidemia acolo unde se află, să sprijinim țările care iau măsuri în acest moment și să ne asigurăm că țările vecine sunt pregătite să detecteze și să acționeze rapid în cazul în care apar cazuri", a adăugat el.

"Este o epidemie gravă și știm cum să o ținem sub control, dar trebuie să acționăm rapid și împreună".