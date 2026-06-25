Terenuri de fotbal, piscine și locuri de joacă au fost închise din cauza larvelor care pot provoca reacții alergice grave.

Unii experți dau vina pe schimbările climatice, care au permis acestor omizi să migreze din sudul Europei.

2 mii de copaci din această pădure, aflată la marginea Berlinului, au fost invadați de omizi toxice.

Sebastian Shukla, CNN: ”În Berlin, parcurile încep să arate tot mai mult ca niște scene ale crimei. Operațiunea din spatele meu se repetă în foarte multe spații verzi și parcuri din Germania. Este un efort general de a stopa o invazie de omizi foarte toxice”.

Muncitorii folosesc un aspirator cu putere mare pentru a îndepărta cuiburile de omizi.

Sunt curățați doar copacii aflați în apropierea unor cărări sau lângă zone frecventate de oameni - în jur de 20 de arbori pe zi.

Sebastian Shukla: ”Aceste omizi au peri foarte fini, microscopici – aproximativ 700.000 fiecare – care, atunci când sunt purtați de vânt, pot provoca reacții alergice severe. Am fost în parc în weekend cu fiul meu. Am fost surprinși de o ploaie torențială, iar acum amândurora ne-a apărut o erupție pe piele”.

Și copiii de la o grădiniță din capitala Germaniei au prezentat simptome alergice, deși, din cauza invaziei, nu mai sunt lăsați să iasă în curte.

Omizile s-au instalat și în vegetația din cartierele rezidențiale.

Laura Rihm, RTL reporter: ”Am îmbrăcat un costum de protecție pe această stradă, pentru că sunt omizi peste tot. Sunt pe mașini și priviți-le aici, cum traversează trotuarul”.

Localnicii spun că aceste omizi periculoase au mai apărut în oraș și în anii trecuți.

Chiar și așa, autoritățile par să fi fost luate pe nepregătite de invazia de acum.

Oficialii spun că operațiunile de curățare nu pot ține pasul cu ritmul de înmulțire al omizilor, așa că oamenii nu au decât să aștepte finalul verii, când larvele intră în stadiul de pupă.

Însă, perii toxici pot rămâne în aer chiar și câteva luni după acest moment.