Accidentul s-a produs în jurul orei 23:00, pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitală, în apropierea stației de metrou Lujerului.

Bărbat: „Domnul a vrut să întoarcă aici și motociclistul venea dinspre Piața Gorjului, dar nu știu dacă a trecut pe roșu sau domnul a întors pe verde, oricum nu s-a asigurat.”

Motociclistul a pierdut controlul și a lovit alte mașini parcate

Corespondent Știrile PRO TV: „Accidentul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. În urma impactului cu autoturismul aflat în spatele meu, motociclistul a pierdut controlul vehiculului pe două roți și a avariat alte două vehicule parcate regulamentar.”

În zonă au ajuns imediat salvatorii. Bărbatul a fost găsit la zeci de metri distanță de locul accidentului.

Victima a fost transportată în stare gravă la spital

Corespondent Știrile PRO TV: „De la fața locului, motociclistul a fost preluat de urgență de un echipaj de salvare și transportat de urgență aici, la Spitalul Universitar, iar surse din anchetă spun că starea lui este destul de gravă.”

Șoferul autoturismului a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind zero. Polițiștii au deschis acum o anchetă.