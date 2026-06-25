Oamenii s-au înghesuit în magazine să cumpere ventilatoare și aparate portabile de aer condiționat. Mai bine de jumătate din țară este în continuare vizată de un cod roșu de caniculă.

Între timp, valul de căldură se mută spre Belgia, Țările de Jos și Germania. Dar și spre estul Europei, în state precum Polonia și Ungaria.

Parisul s-a transformat în ultimele zile într-un cuptor.

Ieri, la orele prânzului, termometrele au indicat 40,9 grade Celsius – un record pentru luna iunie. Localnicii și turiștii abia pot respira.

”Nu putem să dormim, transpirăm, ne trezim des noaptea ca să ne răcorim. Mă simt obosită. Reacționez lent. Am avut ieri întâlniri și abia reușeam să-mi țin ochii deschiși. Abia mă puteam concentra”.

Unii vizitatori au fost dezamăgiți să afle că muzeul Luvru și Turnul Eiffel se închid mai devreme din cauza căldurii.

”În interiorul muzeului a fost incredibil de cald, ne-am tot întrebat dacă nu cumva această vipie va afecta în vreun fel operele de artă. Cred că ar trebui să se ia măsuri”.

Un purtător de cuvânt de la Luvru a declarat că imobilul „nu a fost adaptat pentru a face față schimbărilor climatice".

Între timp, oamenii au dat năvală în magazine și au cumpărat tot stocul de ventilatoare și aere condiționate portabile.

Doar 25 la sută dintre gospodăriile din Franța au sisteme de climatizare, în timp ce în Spania, procentul atinge 50 la sută. Statele Unite și Japonia se apropie de 90 la sută.

Mai rău este că spitalele și școlile din Franța sunt rareori echipate cu aer condiționat. Extrema dreaptă a profitat de situație și a cerut ca statul să subvenționeze instalarea de sisteme de climatizare în instituțiile publice, dar și în locuințele particulare.

Ecologiștii insistă că aparatele de aer condiționat agravează încălzirea globală, dar admit că utilizarea lor ar putea deveni inevitabilă.

Vestul Franței se va coace și mâine la temperaturi de 39-40 de grade celsius. Căldura se va domoli abia în weekend, când sunt prognozate furtuni violente.

Autoritățile avertizează că și riscul de incendii de pădure este mai ridicat.

În Marea Britanie, ieri a fost oficial cea mai călduroasă zi de iunie din istoria regatului, depășind un record stabilit în 1976.

Într-o localitate din Hampshire s-au înregistrat 36,1 grade celsius. Asta în condițiile în care în iunie, termometrele indică de obicei jumătate din această valoare.

Kwiyeon Ha, Associated Press: ”Serviciul meteorologic național a anunțat că temperaturile ar putea ajunge la 39 de grade Celsius și a emis un avertisment rar de cod roșu pentru căldură extremă. La Londra, oamenii încearcă pe cât posibil să se răcorească - beau apă, caută parcurile și zone umbrite și evită orele de vârf ale căldurii”.

Pentru a doua oară în istorie s-a emis și un cod roșu în Regat în prima lună de vară. Autoritățile au avertizat că umiditatea ridicată va agrava disconfortul creat de caniculă.

Valul de căldură se mută zilele acestea spre Belgia, Țările de Jos și Danemarca.

Meteorologii de la Bruxelles au anunțat maxime de 37 de grade Celsius și un cod portocaliu pentru aproape toată țara până vineri.

Oamenii au căutat răcoarea în apele din Marea Nordului.

Valul de căldură intens care coace în aceste zile vestul Europei este alimentat de un fenomen meteorologic cunoscut sub numele de "blocaj omega", inspirat de forma literei greceşti.

Este vorba de o... protuberanţă de aer cald de înaltă presiune, care stagnează deasupra aceleiași zone, situată între două sisteme mai reci, de joasă presiune.