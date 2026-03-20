Chuck Norris a murit la 86 de ani. Actorul era internat în spital

Chuck norris

Chuck Norris, campionul de arte marțiale care a devenit o vedetă iconică de filme de acțiune, a murit la 86 de ani.

Lorena Mihăilă

Actorul a fost internat în Hawaii joi, iar familia sa a publicat vineri o declarație în care anunța că a murit dimineață. „Deși am dori să păstrăm circumstanțele private, vă rugăm să știți că era înconjurat de familia sa și era împăcat”, a scris familia, scrie Variety.

„Pentru lume, el a fost un actor și un simbol al forței. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și bunic iubitor, un frate extraordinar și inima familiei noastre”, continuă declarația. „Și-a trăit viața cu credință, scop și un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit. Prin munca, disciplina și bunătatea sa, a inspirat milioane de oameni din întreaga lume și a lăsat un impact durabil asupra atât de multor vieți.”

Filmele în care a jucat

Ca actor, Norris avea un nivel de credibilitate pe care puțini alții îl puteau egala. Nu doar că a apărut alături de legendarul Bruce Lee în filmul din 1972 „The Way of the Dragon” (cunoscut și ca „Return of the Dragon”), dar a fost și un veritabil campion de arte marțiale, deținând centura neagră la judo, centura neagră gradul 3 în Brazilian Jiu-Jitsu, centura neagră gradul 5 în karate, centura neagră gradul 8 în taekwondo, centura neagră gradul 9 în Tang Soo Do și centura neagră gradul 10 în Chun Kuk Do.

Norris a fost extrem de prolific la sfârșitul anilor ’70 și în anii ’80, jucând în „The Delta Force” și seria „Missing in Action”, precum și în „Good Guys Wear Black” (1978), „The Octagon” (1980), „Lone Wolf McQuade” (1983), „Code of Silence” (1985) și „Firewalker” (1986).

În 2012, Norris s-a alăturat altor vedete de acțiune în „The Expendables 2”, regizat de Sylvester Stallone, după o absență de șapte ani de pe ecran.

În 1984, Norris a jucat în „Missing in Action”, primul dintr-o serie de filme axate pe salvarea prizonierilor de război americani despre care se presupunea că mai erau încă deținuți după războiul din Vietnam. (Fratele mai mic al lui Norris, Wieland, murise în timpul serviciului în Vietnam, iar actorul și-a dedicat filmele „Missing in Action” memoriei acestuia. Criticii lui Norris și ai producătorului Cannon Films au susținut însă că filmele împrumutau prea mult din ideea centrală a seriei de succes „Rambo”, cu Sylvester Stallone.)

Pe măsură ce cariera sa cinematografică a început să piară, Norris a făcut o mutare inspirată spre televiziune, jucând în serialul CBS „Walker, Texas Ranger”, inspirat de filmul său „Lone Wolf McQuade”. Serialul a rulat între 1993 și 2001, iar actorul a reluat rolul lui Cordell Walker în filmele TV „Walker Texas Ranger 3: Deadly Reunion” (1994) și „Walker, Texas Ranger: Trial by Fire” (2005). (Tot în 2005, Norris a realizat ultimul film în care a jucat, producția lansată direct pe DVD „The Cutter”.)

Chuck Norris, un meme

În anii de mai târziu, Norris a fost prezent în meme-uri care descriau fapte fictive, adesea absurde, asociate cu el, precum „Chuck Norris omoară 100% din germeni” sau „Hârtia bate piatra, piatra bate foarfeca, iar foarfeca bate hârtia, dar Chuck Norris le bate pe toate trei în același timp”.

Carlos Ray Norris s-a născut în Ryan, Oklahoma; tatăl său a fost soldat în al Doilea Război Mondial. În 1958, s-a înrolat în Forțele Aeriene ca polițist militar (Air Policeman – AP, echivalentul poliției militare din armată). În timp ce era staționat la baza aeriană Osan din Coreea de Sud, Norris a primit pentru prima dată porecla „Chuck” și a început antrenamentele în Tang Soo Do, ceea ce a dus ulterior la performanțele sale în alte arte marțiale și la dezvoltarea stilului hibrid Chun Kuk Do („Calea Universală”). S-a întors apoi în SUA, unde a continuat să servească ca AP la baza aeriană March din California.

Chuck Norris a murit la 86 de ani. Actorul era internat în spital
Stiri Mondene
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Actorul era internat în spital

Chuck Norris, campionul de arte marțiale care a devenit o vedetă iconică de filme de acțiune, a murit la 86 de ani.

