Cine a fost Chuck Norris. Povestea legendei artelor marțiale și a filmelor de acțiune

Legendarul campion de arte marțiale devenit una dintre cele mai emblematice figuri ale filmelor de acțiune, a murit la vârsta de 86 de ani. Familia sa a confirmat vestea decesului printr-o declarație oficială. Aceștia au transmis că, deși au ales să păstreze detaliile în privat, Norris s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi, fiind împăcat.

În mesajul emoționant, familia a subliniat că, dincolo de imaginea publică de erou puternic, pentru ei el a fost „un soț devotat, un tată și bunic iubitor, un frate extraordinar și sufletul familiei”. Totodată, au evidențiat faptul că și-a trăit viața cu credință, disciplină și dedicare, inspirând milioane de oameni din întreaga lume și lăsând o amprentă de durată.

De la începuturile sale modeste până la succesul internațional, povestea lui continuă să fascineze și astăzi pe cei care vor să descopere cine a fost cu adevărat Chuck Norris.

Cine a fost Chuck Norris

Chuck Norris a început să studieze artele marțiale în Coreea în anii 1950. La acea vreme, el servea în United States Air Force. După ce s-a întors acasă, Norris și-a deschis propriul studio de karate. În anii 1970 s-a orientat spre filme, apărând alături de Bruce Lee în filmul Way of the Dragon. Norris a devenit o vedetă populară a filmelor de acțiune în anii 1980 și a jucat ulterior în propriul serial de televiziune în anii 1990.

Copilăria lui Chuck Norris

Cel mai mare dintre trei frați, Chuck Norris s-a descris cândva ca fiind „copilul timid care nu a excelat niciodată la nimic la școală”. Tatăl său a fost alcoolic și aproape că a dispărut din viața lui după divorțul părinților. La vârsta de 10 ani, Norris s-a mutat împreună cu mama și frații săi în California, unde a urmat cursurile liceului North Torrance.

Norris s-a căsătorit cu iubita sa din liceu, Dianne Holechek, în 1958 — același an în care s-a înrolat în Forțele Aeriene ale SUA. În timp ce era staționat la baza Osan din Coreea de Sud, a început să studieze artele marțiale. A părăsit serviciul militar în 1962 și a început să lucreze ca instructor de karate.

Expert în arte marțiale

În anii 1960, Norris a deschis peste 30 de studiouri de karate. A antrenat mai multe celebrități, inclusiv Priscilla Presley și actorul Steve McQueen. McQueen l-a încurajat pe profesorul său să încerce actoria.

Pe lângă activitatea de instructor, Norris a fost și un competitor redutabil. A participat la numeroase turnee de arte marțiale și a câștigat multe dintre ele.

În 1968, Norris a obținut primul său titlu mondial la categoria mijlocie în karate. Demonstrând că era unul dintre cei mai mari luptători din domeniu, și-a apărat titlul încă de cinci ori. A decis să se retragă după victoria din 1974.

Star de film și televiziune

Deși avusese anterior o apariție scurtă într-un film, Norris a avut un impact mare asupra publicului în Way of the Dragon (1972). Unul dintre momentele memorabile ale filmului a fost scena de luptă dintre Norris și Bruce Lee, filmată în Colosseumul din Roma.