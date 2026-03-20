Cine a fost Chuck Norris. Povestea legendei artelor marțiale și a filmelor de acțiune

Chuck Norris a rămas una dintre cele mai cunoscute figuri ale cinematografiei, fiind celebru atât pentru performanțele sale în artele marțiale, cât și pentru rolurile din filmele de acțiune. 

Raluca Ionescu-Heroiu

Legendarul campion de arte marțiale devenit una dintre cele mai emblematice figuri ale filmelor de acțiune, a murit la vârsta de 86 de ani. Familia sa a confirmat vestea decesului printr-o declarație oficială. Aceștia au transmis că, deși au ales să păstreze detaliile în privat, Norris s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi, fiind împăcat.

În mesajul emoționant, familia a subliniat că, dincolo de imaginea publică de erou puternic, pentru ei el a fost „un soț devotat, un tată și bunic iubitor, un frate extraordinar și sufletul familiei”. Totodată, au evidențiat faptul că și-a trăit viața cu credință, disciplină și dedicare, inspirând milioane de oameni din întreaga lume și lăsând o amprentă de durată.

Pentru cei care vor să-i redescopere cariera lui Chuck Norris, fanii pot urmări pe VOYO filmele The Cutter și The Expendables 2, două dintre producțiile care i-au consolidat statutul de legendă a genului de acțiune.

De la începuturile sale modeste până la succesul internațional, povestea lui continuă să fascineze și astăzi pe cei care vor să descopere cine a fost cu adevărat Chuck Norris.

Cine a fost Chuck Norris

Chuck Norris a început să studieze artele marțiale în Coreea în anii 1950. La acea vreme, el servea în United States Air Force. După ce s-a întors acasă, Norris și-a deschis propriul studio de karate. În anii 1970 s-a orientat spre filme, apărând alături de Bruce Lee în filmul Way of the Dragon. Norris a devenit o vedetă populară a filmelor de acțiune în anii 1980 și a jucat ulterior în propriul serial de televiziune în anii 1990.

Copilăria lui Chuck Norris

Cel mai mare dintre trei frați, Chuck Norris s-a descris cândva ca fiind „copilul timid care nu a excelat niciodată la nimic la școală”. Tatăl său a fost alcoolic și aproape că a dispărut din viața lui după divorțul părinților. La vârsta de 10 ani, Norris s-a mutat împreună cu mama și frații săi în California, unde a urmat cursurile liceului North Torrance.

Norris s-a căsătorit cu iubita sa din liceu, Dianne Holechek, în 1958 — același an în care s-a înrolat în Forțele Aeriene ale SUA. În timp ce era staționat la baza Osan din Coreea de Sud, a început să studieze artele marțiale. A părăsit serviciul militar în 1962 și a început să lucreze ca instructor de karate.

Expert în arte marțiale

În anii 1960, Norris a deschis peste 30 de studiouri de karate. A antrenat mai multe celebrități, inclusiv Priscilla Presley și actorul Steve McQueen. McQueen l-a încurajat pe profesorul său să încerce actoria.

Pe lângă activitatea de instructor, Norris a fost și un competitor redutabil. A participat la numeroase turnee de arte marțiale și a câștigat multe dintre ele.

În 1968, Norris a obținut primul său titlu mondial la categoria mijlocie în karate. Demonstrând că era unul dintre cei mai mari luptători din domeniu, și-a apărat titlul încă de cinci ori. A decis să se retragă după victoria din 1974.

Star de film și televiziune

Deși avusese anterior o apariție scurtă într-un film, Norris a avut un impact mare asupra publicului în Way of the Dragon (1972). Unul dintre momentele memorabile ale filmului a fost scena de luptă dintre Norris și Bruce Lee, filmată în Colosseumul din Roma.

În 1977, Norris a avut primul rol principal în filmul de acțiune Breaker! Breaker!. Publicul a îndrăgit stilul său de a face dreptate rapid răufăcătorilor în filme precum Good Guys Wear Black și Forced Vengeance.

În Missing in Action, Norris a interpretat un fost prizonier de război care s-a întors în Vietnam pentru a salva alți soldați. A realizat acest film și continuările sale în memoria fratelui său mai mic, Wieland, care a murit în războiul din Vietnam.

A primit recenzii mai bune pentru filmul polițist Code of Silence și a jucat alături de Lee Marvin în filmul militar The Delta Force.

Totuși, popularitatea sa la box-office a început să scadă la începutul anilor 1990. A trecut la televiziune, jucând rolul lui Cordell Walker în serialul Walker, Texas Ranger timp de opt ani. Serialul a avut mare succes și a rămas popular până la finalul său în 2001.

După aceea, Norris a mai acceptat puține roluri și a apărut și în reclame pentru echipamente de fitness.

Filantrop și activist

Norris a susținut de-a lungul timpului numeroase organizații caritabile, inclusiv Make-A-Wish Foundation și United Way.

În 1992, a fondat propria organizație caritabilă, Kickstart, cu ajutorul președintelui George H. W. Bush. Programul oferea instruire în arte marțiale elevilor pentru a-i învăța respectul și disciplina.

Din punct de vedere politic, Norris a fost conservator și a susținut candidați republicani, inclusiv pe Bush și pe Mike Huckabee. A colaborat și cu National Rifle Association pentru a se opune unor legi privind restricționarea armelor.

Viața personală

Norris a fost căsătorit de două ori. A avut trei copii din prima căsătorie cu Dianne Holechek, iar cei doi au divorțat în 1988. În 1998, s-a căsătorit cu Gena O'Kelley și au avut gemeni trei ani mai târziu.

A fost pasionat de viteză și a participat la competiții de bărci cu motor. În 1997, a devenit primul om din emisfera vestică care a obținut titlul de Mare Maestru, centură neagră gradul 8.

Pe lângă toate acestea, Norris a scris mai multe cărți, inclusiv autobiografia The Secret of Inner Strength, care a devenit bestseller. În 2007, a fost numit pușcaș marin onorific al SUA pentru sprijinul acordat armatei.

